https://ria.ru/20240910/ukraina-1971937459.html

Киев заявил, что обсудил с делегацией НАТО ускорение обещанной помощи

Киев заявил, что обсудил с делегацией НАТО ускорение обещанной помощи - РИА Новости, 10.09.2024

Киев заявил, что обсудил с делегацией НАТО ускорение обещанной помощи

Представители минобороны Украины на встрече с делегацией НАТО обсудили ускорение обещанной Киеву помощи и необходимость прогресса во взаимосовместимости с... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:30

2024-09-10T20:30

2024-09-10T20:30

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Представители минобороны Украины на встрече с делегацией НАТО обсудили ускорение обещанной Киеву помощи и необходимость прогресса во взаимосовместимости с альянсом, сообщили в украинском оборонном ведомстве. По информации минобороны Украины, в Киев приехали помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Томас Гоффус и новый руководитель представительства НАТО на Украине Патрик Тернер. "Главными темами обсуждения стали необходимость прогресса взаимосовместимости с НАТО и ускорения обещанной помощи от союзников. В виде предложения обсудили использование украинских поставщиков и производителей для ускорения поставок имущества и поддержки экономики Украины. Украинская сторона подняла вопрос выполнения обещаний и оперативной логистики помощи нашим военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато