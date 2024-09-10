Киев заявил, что обсудил с делегацией НАТО ускорение обещанной помощи
В Минобороны Украины заявили, что обсудили с делегацией НАТО ускорение помощи
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Представители минобороны Украины на встрече с делегацией НАТО обсудили ускорение обещанной Киеву помощи и необходимость прогресса во взаимосовместимости с альянсом, сообщили в украинском оборонном ведомстве.
По информации минобороны Украины, в Киев приехали помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Томас Гоффус и новый руководитель представительства НАТО на Украине Патрик Тернер.
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"Главными темами обсуждения стали необходимость прогресса взаимосовместимости с НАТО и ускорения обещанной помощи от союзников. В виде предложения обсудили использование украинских поставщиков и производителей для ускорения поставок имущества и поддержки экономики Украины. Украинская сторона подняла вопрос выполнения обещаний и оперативной логистики помощи нашим военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.