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На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома - РИА Новости, 10.09.2024
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17:34 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971906713.html
На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома
На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома - РИА Новости, 10.09.2024
На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома
Мужчина взорвал гранату возле дома в Полтавской области Украины, пострадали три человека, сообщили во вторник в полиции региона. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:34
2024-09-10T17:34
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина взорвал гранату возле дома в Полтавской области Украины, пострадали три человека, сообщили во вторник в полиции региона. "Во дворе пятиэтажного дома 28-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей, которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу, к счастью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Полтавской области в Facebook*. По информации правоохранителей, подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Ему грозит до семи лет лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, полтавская область, украина, россия, facebook
В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Facebook
На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома

В Полтавской области мужчина взорвал гранату возле дома, пострадали три человека

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина взорвал гранату возле дома в Полтавской области Украины, пострадали три человека, сообщили во вторник в полиции региона.
"Во дворе пятиэтажного дома 28-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей, которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу, к счастью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Полтавской области в Facebook*.
По информации правоохранителей, подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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