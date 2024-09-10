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На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома

На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома - РИА Новости, 10.09.2024

На Украине мужчина взорвал гранату возле жилого дома

Мужчина взорвал гранату возле дома в Полтавской области Украины, пострадали три человека, сообщили во вторник в полиции региона. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:34

2024-09-10T17:34

2024-09-10T17:34

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина взорвал гранату возле дома в Полтавской области Украины, пострадали три человека, сообщили во вторник в полиции региона. "Во дворе пятиэтажного дома 28-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, бросил гранату. В результате взрыва ранения получили трое местных жителей, которые находились в беседке неподалеку. Раненых доставили в больницу, к счастью, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Полтавской области в Facebook*. По информации правоохранителей, подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Ему грозит до семи лет лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240831/granata-1969701182.html

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