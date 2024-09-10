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СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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16:39 10.09.2024 (обновлено: 16:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971881848.html
СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ
СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ
Часть самоходных гаубиц, переданных Украине странами Европы, непригодны для боя из-за большого износа, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:39
2024-09-10T16:56
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БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Часть самоходных гаубиц, переданных Украине странами Европы, непригодны для боя из-за большого износа, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. "Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время вышла из строя из-за износа", — говорится в публикации.Несмотря на просьбы военных заменить вышедшие из строя орудия, поставить новые в сжатые сроки не получится. По данным СМИ, Германия больше не располагает достаточным числом гаубиц, а изготовление каждой занимает несколько месяцев. "Поэтому Германия сейчас поставит до десяти единиц стволов для удовлетворения острых потребностей, чтобы сделать хотя бы часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою", — пишет издание. Также в материале приводится оценка главы комитета по обороне бундестага Маркуса Фабера, согласно которой из-за отсутствия запчастей из строя выходит большее число систем вооружений ВСУ, чем из-за действий российских войск. Шестого сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине дополнительно 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240910/niderlandy-1971806114.html
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в мире, германия, италия, украина, нато, вооруженные силы украины, нидерланды
В мире, Германия, Италия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Нидерланды
СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ

Bild: часть поставленных ВСУ гаубиц простаивает из-за отсутствия запчастей

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Часть самоходных гаубиц, переданных Украине странами Европы, непригодны для боя из-за большого износа, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.
«
"Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время вышла из строя из-за износа", — говорится в публикации.
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Несмотря на просьбы военных заменить вышедшие из строя орудия, поставить новые в сжатые сроки не получится. По данным СМИ, Германия больше не располагает достаточным числом гаубиц, а изготовление каждой занимает несколько месяцев.
«
"Поэтому Германия сейчас поставит до десяти единиц стволов для удовлетворения острых потребностей, чтобы сделать хотя бы часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою", — пишет издание.
Также в материале приводится оценка главы комитета по обороне бундестага Маркуса Фабера, согласно которой из-за отсутствия запчастей из строя выходит большее число систем вооружений ВСУ, чем из-за действий российских войск.
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Шестого сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине дополнительно 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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