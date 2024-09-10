https://ria.ru/20240910/ukraina-1971881848.html

СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ

СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ

Часть самоходных гаубиц, переданных Украине странами Европы, непригодны для боя из-за большого износа, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:39

2024-09-10T16:39

2024-09-10T16:56

в мире

германия

италия

украина

нато

вооруженные силы украины

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558181_0:69:3154:1843_1920x0_80_0_0_2f2d85d6947053b594f68e26a176b322.jpg

БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Часть самоходных гаубиц, переданных Украине странами Европы, непригодны для боя из-за большого износа, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники. "Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время вышла из строя из-за износа", — говорится в публикации.Несмотря на просьбы военных заменить вышедшие из строя орудия, поставить новые в сжатые сроки не получится. По данным СМИ, Германия больше не располагает достаточным числом гаубиц, а изготовление каждой занимает несколько месяцев. "Поэтому Германия сейчас поставит до десяти единиц стволов для удовлетворения острых потребностей, чтобы сделать хотя бы часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою", — пишет издание. Также в материале приводится оценка главы комитета по обороне бундестага Маркуса Фабера, согласно которой из-за отсутствия запчастей из строя выходит большее число систем вооружений ВСУ, чем из-за действий российских войск. Шестого сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине дополнительно 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240910/niderlandy-1971806114.html

https://ria.ru/20240910/zasedanie-1971728946.html

https://ria.ru/20240909/rakety-1971634332.html

германия

италия

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, италия, украина, нато, вооруженные силы украины, нидерланды