СМИ узнали о простаивающих из-за износа западных гаубицах ВСУ
Bild: часть поставленных ВСУ гаубиц простаивает из-за отсутствия запчастей
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Часть самоходных гаубиц, переданных Украине странами Европы, непригодны для боя из-за большого износа, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.
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"Значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время вышла из строя из-за износа", — говорится в публикации.
Несмотря на просьбы военных заменить вышедшие из строя орудия, поставить новые в сжатые сроки не получится. По данным СМИ, Германия больше не располагает достаточным числом гаубиц, а изготовление каждой занимает несколько месяцев.
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"Поэтому Германия сейчас поставит до десяти единиц стволов для удовлетворения острых потребностей, чтобы сделать хотя бы часть вышедших из строя украинских самоходных гаубиц снова пригодными к бою", — пишет издание.
Также в материале приводится оценка главы комитета по обороне бундестага Маркуса Фабера, согласно которой из-за отсутствия запчастей из строя выходит большее число систем вооружений ВСУ, чем из-за действий российских войск.
Шестого сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине дополнительно 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.