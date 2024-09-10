https://ria.ru/20240910/ukraina-1971865455.html

Украина согласна на транзит российской нефти, купленной компаниями ЕС

Украина согласна на транзит российской нефти, купленной компаниями ЕС - РИА Новости, 10.09.2024

Украина согласна на транзит российской нефти, купленной компаниями ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:04

2024-09-10T16:04

2024-09-10T17:09

экономика

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петер сийярто

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. В августе власти Венгрии заявляли, что MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из РФ от российско-украинской границы, и оплатить разницу в цене, если Киев примет эту схему. "Компания MOL... объявила, что они в данный момент являются собственником продукта, который идет транзитом через Украину, нас это устраивает. Это не российская компания… Украины выполняет наши обязательства по соглашению об ассоциации, и для Венгрии, возможно Словакии, Австрии выполняет наши обязательства согласно соглашению об ассоциации. Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны или компании", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции, которую транслировали на YouTube-канале кабмина Украины. Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Еврокомиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Сийярто также заявлял, что Венгрия "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.

https://ria.ru/20240910/kreml-1971800964.html

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экономика, цены на нефть, украина, венгрия, киев, денис шмыгаль, петер сийярто, лукойл, еврокомиссия