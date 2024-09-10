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Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину - РИА Новости, 10.09.2024
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15:45 10.09.2024 (обновлено: 15:46 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971860156.html
Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину
Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину - РИА Новости, 10.09.2024
Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о совместной поездке с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Украину на этой неделе. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:45
2024-09-10T15:46
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энтони блинкен
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о совместной поездке с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Украину на этой неделе. "Сегодня я могу подтвердить, что Тони (Блинкен - ред.) и я направимся в Киев на этой неделе, это первый за более чем десятилетие визит такого рода", - сказал Лэмми на совместной с Блинкеном пресс-конференции в Лондоне. Трансляция велась на странице Госдепа в соцсети X.
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в мире, великобритания, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, Великобритания, США, Украина, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину

Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен совершат совместный визит на Украину на этой неделе

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о совместной поездке с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Украину на этой неделе.
"Сегодня я могу подтвердить, что Тони (Блинкен - ред.) и я направимся в Киев на этой неделе, это первый за более чем десятилетие визит такого рода", - сказал Лэмми на совместной с Блинкеном пресс-конференции в Лондоне. Трансляция велась на странице Госдепа в соцсети X.
 
В миреВеликобританияСШАУкраинаЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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