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Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину

Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину - РИА Новости, 10.09.2024

Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о совместной поездке с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Украину на этой неделе. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:45

2024-09-10T15:45

2024-09-10T15:46

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о совместной поездке с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Украину на этой неделе. "Сегодня я могу подтвердить, что Тони (Блинкен - ред.) и я направимся в Киев на этой неделе, это первый за более чем десятилетие визит такого рода", - сказал Лэмми на совместной с Блинкеном пресс-конференции в Лондоне. Трансляция велась на странице Госдепа в соцсети X.

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в мире, великобритания, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша