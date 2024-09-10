https://ria.ru/20240910/ukraina-1971833304.html

В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте - РИА Новости, 10.09.2024

В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:11

2024-09-10T14:11

2024-09-10T14:11

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верховная рада украины

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте. Ранее Безуглая обвиняла Сырского в расшатывании фронта. "Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское (до переименования украинскими властями – красноармейское – ред.) направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее". Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Депутата Рады также отметила, что за полгода пребывания в должности Сырский открыл несколько направлений – харьковское, торецкое, кураховское. При этом, по словам Безуглой, главком ВСУ закрыл авдеевское направление, Крынки и Работино. "Надо оно нам было? Ну, в самом деле. Пусть забирают", - подчеркнула парламентарий. Безуглая ранее заявляла об отсутствии фортификационных сооружений в Торецке, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе. Также депутат на фоне вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов ДНР призвала население Красноармейска и Димитрова (украинское название Мирноград) эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность.

https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html

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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины