В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте
Депутат Рады Безуглая обвинила Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.
Ранее Безуглая обвиняла Сырского в расшатывании фронта.
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"Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское (до переименования украинскими властями – красноармейское – ред.) направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее". Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Депутата Рады также отметила, что за полгода пребывания в должности Сырский открыл несколько направлений – харьковское, торецкое, кураховское. При этом, по словам Безуглой, главком ВСУ закрыл авдеевское направление, Крынки и Работино. "Надо оно нам было? Ну, в самом деле. Пусть забирают", - подчеркнула парламентарий.
Безуглая ранее заявляла об отсутствии фортификационных сооружений в Торецке, по ее мнению, ВСУ не готовы к обороне в этом районе. Также депутат на фоне вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов ДНР призвала население Красноармейска и Димитрова (украинское название Мирноград) эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность.
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