https://ria.ru/20240910/ukraina-1971818758.html

Эксперт объяснил слова Нуланд о срыве переговоров в Стамбуле

Эксперт объяснил слова Нуланд о срыве переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 10.09.2024

Эксперт объяснил слова Нуланд о срыве переговоров в Стамбуле

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд могла косвенно признать роль Вашингтона в срыве российско-украинских договоренностей в Стамбуле в 2022 году... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:18

2024-09-10T13:18

2024-09-10T13:18

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд могла косвенно признать роль Вашингтона в срыве российско-украинских договоренностей в Стамбуле в 2022 году с расчетом на возобновление переговорного процесса в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. По словам Нуланд, западные партнеры Киева сочли главное условие России невыгодным для Киева, так как оно якобы состояло в "нейтрализации Украины" в военном плане, при этом не накладывая каких-то подобных ограничений на РФ. "Конечно, они готовы к переговорам лишь на своих условиях... Если какие-то переговоры произойдут, в любом случае это будет лишь заморозка конфликта, и дальше будет продолжаться накачка Украины вооружениями. Это будет отложенной войной", - сказал Блохин РИА Новости. Он предположил, что заявление Нуланд насчет якобы невыгодных условий могло быть сделано с расчетом на перспективу возобновления переговоров по Украине в случае победы Харрис на президентских выборах. "Но не надо полагать, что даже если (кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд) Трамп придет к власти, ему американский истеблишмент позволит изменить траекторию американской внешней политики, это исходя из предыдущего опыта. Мы помним, как при Трампе поставки Javelin на Украину были выполнены", - добавил собеседник агентства, напомнив также об усилении санкций против РФ при Трампе. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше. Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.

https://ria.ru/20240910/wsj-1971771684.html

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в мире, украина, стамбул, россия, сво, виктория нуланд, камала харрис