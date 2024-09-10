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На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки от уклонистов - РИА Новости, 10.09.2024
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13:17 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971818067.html
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки от уклонистов
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки от уклонистов - РИА Новости, 10.09.2024
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки от уклонистов
Замглавы и двое сотрудников Ивано-Франковского областного военкомата задержаны за взятки от уклонистов, сообщает во вторник национальная полиция Украины. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:17
2024-09-10T13:17
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Замглавы и двое сотрудников Ивано-Франковского областного военкомата задержаны за взятки от уклонистов, сообщает во вторник национальная полиция Украины. "На взятках разоблачены заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и двое сотрудников РТЦК (региональный военкомат – ред.). Каждый из фигурантов наладил свою коррупционную схему помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе "Оберег", отсрочить или избежать военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. Сумма взяток составляла от 50 долларов до 1 тысячи долларов в зависимости от "сложности вопроса". Всем подозреваемым вменяется нарушение статьи "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки от уклонистов

Замглавы и двое сотрудников военкомата в Ивано-Франковске задержаны за взятки

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Замглавы и двое сотрудников Ивано-Франковского областного военкомата задержаны за взятки от уклонистов, сообщает во вторник национальная полиция Украины.
"На взятках разоблачены заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и двое сотрудников РТЦК (региональный военкомат – ред.). Каждый из фигурантов наладил свою коррупционную схему помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе "Оберег", отсрочить или избежать военной службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
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Сумма взяток составляла от 50 долларов до 1 тысячи долларов в зависимости от "сложности вопроса". Всем подозреваемым вменяется нарушение статьи "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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