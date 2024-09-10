В Киевской и еще девяти областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще девяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в 00.25 мск воздушную тревогу объявили в Николаевской области, в 1.21 мск - в Одесской, в 1.32 мск - в Киевской, спустя восемь минут - в Черкасской. Сигнал тревоги, объявленный ранее, по-прежнему звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Воздушная тревога была также объявлена на подконтрольной ВСУ территории в Херсонской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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