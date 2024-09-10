https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971902493.html

На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя

На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя - РИА Новости, 10.09.2024

На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя

Тридцать два представителя из иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:24

2024-09-10T17:24

2024-09-10T17:24

безопасность

россия

китай

северный ледовитый океан

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Тридцать два представителя из иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. "Хотел бы обратить внимание, что привлекаются силы Народно-освободительной армии Китая: принимают участие три корабля, судно, 15 самолетов. Запланированы совместные отработки практических действий. Тридцать два представителя иностранных государств являются наблюдателями и будут действовать в период всего учения", - сказал он. Он напомнил, что учения охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Важной составляющей, по его словам, станет формирование межфлотских объединений. "Надо отметить, что мы возобновили практику проведения учений таких масштабов именно военно-морских флотов. И я убежден, что все задачи, стоящие перед нами на этих учениях будут выполнены: оперативный состав получит опыт управления силами с учетом условий быстро меняющейся обстановки и, несомненно, тот опыт, который приобретен Вооруженными силами, Военно-морским флотом России в специальной военной операции", - добавил Моисеев.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971884205.html

https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html

россия

китай

северный ледовитый океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны. 2024-09-10T17:24 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, китай, северный ледовитый океан