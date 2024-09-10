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На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя - РИА Новости, 10.09.2024
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17:24 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971902493.html
На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя
На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя - РИА Новости, 10.09.2024
На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя
Тридцать два представителя из иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:24
2024-09-10T17:24
безопасность
россия
китай
северный ледовитый океан
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Тридцать два представителя из иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев. "Хотел бы обратить внимание, что привлекаются силы Народно-освободительной армии Китая: принимают участие три корабля, судно, 15 самолетов. Запланированы совместные отработки практических действий. Тридцать два представителя иностранных государств являются наблюдателями и будут действовать в период всего учения", - сказал он. Он напомнил, что учения охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Важной составляющей, по его словам, станет формирование межфлотских объединений. "Надо отметить, что мы возобновили практику проведения учений таких масштабов именно военно-морских флотов. И я убежден, что все задачи, стоящие перед нами на этих учениях будут выполнены: оперативный состав получит опыт управления силами с учетом условий быстро меняющейся обстановки и, несомненно, тот опыт, который приобретен Вооруженными силами, Военно-морским флотом России в специальной военной операции", - добавил Моисеев.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971884205.html
https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html
россия
китай
северный ледовитый океан
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353
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353
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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
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безопасность, россия, китай, северный ледовитый океан
Безопасность, Россия, Китай, Северный Ледовитый океан
На учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя

Адмирал Моисеев: на учения "Океан-2024" приглашены 32 иностранных наблюдателя

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Тридцать два представителя из иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
"Хотел бы обратить внимание, что привлекаются силы Народно-освободительной армии Китая: принимают участие три корабля, судно, 15 самолетов. Запланированы совместные отработки практических действий. Тридцать два представителя иностранных государств являются наблюдателями и будут действовать в период всего учения", - сказал он.
Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Вчера, 16:44
Он напомнил, что учения охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Важной составляющей, по его словам, станет формирование межфлотских объединений.
"Надо отметить, что мы возобновили практику проведения учений таких масштабов именно военно-морских флотов. И я убежден, что все задачи, стоящие перед нами на этих учениях будут выполнены: оперативный состав получит опыт управления силами с учетом условий быстро меняющейся обстановки и, несомненно, тот опыт, который приобретен Вооруженными силами, Военно-морским флотом России в специальной военной операции", - добавил Моисеев.
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БезопасностьРоссияКитайСеверный Ледовитый океан
 
 
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