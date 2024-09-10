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Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан" - РИА Новости, 10.09.2024
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16:37 10.09.2024 (обновлено: 16:52 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971880211.html
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан" - РИА Новости, 10.09.2024
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"
Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024",... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:37
2024-09-10T16:52
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024", сообщило министерство обороны России.Ранее во вторник Минобороны РФ проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях."В ходе СКШУ "Океан-2024" боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника", - говорится в сообщении.Первыми стрельбу крылатыми ракетами "Москит" выполнили в акватории Японского моря ракетные катера "Р-14" и "Р-18". Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Через несколько секунд пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Затем для ослабления средств ПВО противника по мишени крылатой ракетой Х-35 ракетного комплекса "Уран" ударил корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Еще один удар по сложной мишенной позиции на дистанции нанес экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Омск". К цели из подводного положения ушли две противокорабельные крылатые ракеты "Гранит".С побережья Японского моря цели условного противника атаковали расчеты БРК "Бастион" и "Бал" ТОФ. Стрельба велась крылатыми ракетами "Оникс" и Х-35 соответственно. Из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Головко".Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА "Форпост-Р". Безопасность выполнения боевых упражнений обеспечивали более 20 боевых кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971884205.html
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353
60
353
60
Ракетные пуски по условному противнику в ходе учений "Океан-2024"
Боевые корабли выполнили ракетные пуски по условному противнику в ходе учений "Океан-2024", сообщило Минобороны.
2024-09-10T16:37
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PT0M40S
Корабли Балтийского флота на учениях "Океан-2024"
Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"

Корабли и подлодки нанесли совместный удар по "противнику" на учениях "Океан"

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024", сообщило министерство обороны России.
Ранее во вторник Минобороны РФ проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Главком ВМФ назвал противоборствующие стороны на учениях "Океан-2024"
Вчера, 16:44
"В ходе СКШУ "Океан-2024" боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника", - говорится в сообщении.
Первыми стрельбу крылатыми ракетами "Москит" выполнили в акватории Японского моря ракетные катера "Р-14" и "Р-18". Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Через несколько секунд пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Затем для ослабления средств ПВО противника по мишени крылатой ракетой Х-35 ракетного комплекса "Уран" ударил корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Еще один удар по сложной мишенной позиции на дистанции нанес экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Омск". К цели из подводного положения ушли две противокорабельные крылатые ракеты "Гранит".
С побережья Японского моря цели условного противника атаковали расчеты БРК "Бастион" и "Бал" ТОФ. Стрельба велась крылатыми ракетами "Оникс" и Х-35 соответственно. Из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Головко".
Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА "Форпост-Р". Безопасность выполнения боевых упражнений обеспечивали более 20 боевых кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.
Стратегическое учение Океан-2024 в Тихом и Северном Ледовитом океанах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря
Вчера, 15:52
 
БезопасностьРоссия
 
 
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