https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971880211.html
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан" - РИА Новости, 10.09.2024
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"
Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024",... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:37
2024-09-10T16:37
2024-09-10T16:52
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024", сообщило министерство обороны России.Ранее во вторник Минобороны РФ проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях."В ходе СКШУ "Океан-2024" боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника", - говорится в сообщении.Первыми стрельбу крылатыми ракетами "Москит" выполнили в акватории Японского моря ракетные катера "Р-14" и "Р-18". Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Через несколько секунд пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Затем для ослабления средств ПВО противника по мишени крылатой ракетой Х-35 ракетного комплекса "Уран" ударил корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Еще один удар по сложной мишенной позиции на дистанции нанес экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Омск". К цели из подводного положения ушли две противокорабельные крылатые ракеты "Гранит".С побережья Японского моря цели условного противника атаковали расчеты БРК "Бастион" и "Бал" ТОФ. Стрельба велась крылатыми ракетами "Оникс" и Х-35 соответственно. Из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Головко".Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА "Форпост-Р". Безопасность выполнения боевых упражнений обеспечивали более 20 боевых кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971884205.html
https://ria.ru/20240910/belousov-1971862409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ракетные пуски по условному противнику в ходе учений "Океан-2024"
Боевые корабли выполнили ракетные пуски по условному противнику в ходе учений "Океан-2024", сообщило Минобороны.
2024-09-10T16:37
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Корабли Балтийского флота на учениях "Океан-2024"
Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны
2024-09-10T16:37
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"
Корабли и подлодки нанесли совместный удар по "противнику" на учениях "Океан"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024", сообщило министерство обороны России.
Ранее во вторник Минобороны РФ проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях
.
"В ходе СКШУ "Океан-2024" боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника", - говорится в сообщении.
Первыми стрельбу крылатыми ракетами "Москит" выполнили в акватории Японского моря
ракетные катера "Р-14" и "Р-18". Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Через несколько секунд пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Затем для ослабления средств ПВО противника по мишени крылатой ракетой Х-35 ракетного комплекса "Уран" ударил корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Еще один удар по сложной мишенной позиции на дистанции нанес экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Омск". К цели из подводного положения ушли две противокорабельные крылатые ракеты "Гранит".
С побережья Японского моря цели условного противника атаковали расчеты БРК "Бастион" и "Бал" ТОФ
. Стрельба велась крылатыми ракетами "Оникс" и Х-35 соответственно. Из акватории Баренцева моря
пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Головко".
Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА "Форпост-Р". Безопасность выполнения боевых упражнений обеспечивали более 20 боевых кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.