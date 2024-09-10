https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971880211.html

Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"

Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан" - РИА Новости, 10.09.2024

Корабли и подлодки нанесли удар по условному противнику на учениях "Океан"

Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024",... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:37

2024-09-10T16:37

2024-09-10T16:52

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Корабли, подлодки и береговые комплексы (БРК) Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику на учениях "Океан-2024", сообщило министерство обороны России.Ранее во вторник Минобороны РФ проинформировало о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях."В ходе СКШУ "Океан-2024" боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника", - говорится в сообщении.Первыми стрельбу крылатыми ракетами "Москит" выполнили в акватории Японского моря ракетные катера "Р-14" и "Р-18". Ракеты поразили морской корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника. Через несколько секунд пуск крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" из подводного положения произвела дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Затем для ослабления средств ПВО противника по мишени крылатой ракетой Х-35 ракетного комплекса "Уран" ударил корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Еще один удар по сложной мишенной позиции на дистанции нанес экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Омск". К цели из подводного положения ушли две противокорабельные крылатые ракеты "Гранит".С побережья Японского моря цели условного противника атаковали расчеты БРК "Бастион" и "Бал" ТОФ. Стрельба велась крылатыми ракетами "Оникс" и Х-35 соответственно. Из акватории Баренцева моря пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской цели на расстоянии более 200 километров осуществил экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Головко".Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с использованием БПЛА "Форпост-Р". Безопасность выполнения боевых упражнений обеспечивали более 20 боевых кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971884205.html

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2024

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетные пуски по условному противнику в ходе учений "Океан-2024" Боевые корабли выполнили ракетные пуски по условному противнику в ходе учений "Океан-2024", сообщило Минобороны. 2024-09-10T16:37 true PT0M40S

Корабли Балтийского флота на учениях "Океан-2024" Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны 2024-09-10T16:37 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия