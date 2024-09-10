https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971872897.html

На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ

На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ - РИА Новости, 10.09.2024

На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ

В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:17

2024-09-10T16:17

2024-09-10T16:17

безопасность

россия

балтийское море

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "В соответствии с замыслом учения, будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе", - сказал министр в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.

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россия

балтийское море

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Наталья Макарова

безопасность, россия, балтийское море, андрей белоусов, владимир путин