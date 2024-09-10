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На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ - РИА Новости, 10.09.2024
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16:17 10.09.2024
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На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ - РИА Новости, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ
В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:17
2024-09-10T16:17
безопасность
россия
балтийское море
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "В соответствии с замыслом учения, будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе", - сказал министр в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240910/putin-1971803334.html
россия
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безопасность, россия, балтийское море, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Балтийское море, Андрей Белоусов, Владимир Путин
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ

Белоусов: в рамках учения "Океан-2024" будет отработана тактика применения ВМФ

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
«
"В соответствии с замыслом учения, будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе", - сказал министр в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин сделает заявление в рамках учений "Океан-2024"
Вчера, 12:38
 
БезопасностьРоссияБалтийское мореАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
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