https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971872897.html
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ - РИА Новости, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ
В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:17
2024-09-10T16:17
2024-09-10T16:17
безопасность
россия
балтийское море
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В рамках учения "Океан-2024" будет отработана перспективная тактика применения Военно-морского флота, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "В соответствии с замыслом учения, будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе", - сказал министр в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240910/putin-1971803334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, балтийское море, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Балтийское море, Андрей Белоусов, Владимир Путин
На учениях "Океан-2024" отработают перспективную тактику применения ВМФ
Белоусов: в рамках учения "Океан-2024" будет отработана тактика применения ВМФ