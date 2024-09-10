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Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
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12:40 10.09.2024 (обновлено: 13:06 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971803665.html
Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024"
Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024"
Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника" в рамках учений "Океан-2024",... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:40
2024-09-10T13:06
безопасность
россия
каспийская флотилия
балтийское море
каспийское море
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника" в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.Во вторник министерство сообщило о начале плановых стратегических учений "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях."Сегодня, в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника", - говорится в сообщении ведомства."Для отработки эпизода СКШУ в акватории Каспийского моря будет задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота: ракетный корабль "Дагестан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск", малые ракетные корабли "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич", базовые тральщики "Магомет Гаджиев" и "Герман Угрюмов", противодиверсионные катера и рейдовые тральщики", - говорится в сообщении."В рамках СКШУ экипажи кораблей отработают около 200 боевых упражнений, в числе которых: артиллерийские стрельбы из установок А190-01 "Универсал" и АК-306. В ходе СКШУ корабли флотилии задействуют три морских полигона в акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.Основные задачи стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности.
https://ria.ru/20240910/peskov-1971800838.html
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353
60
353
60
Боевые корабли Каспийской флотилии в рамках учений "Океан-2024"
Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны
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безопасность, россия, каспийская флотилия, балтийское море, каспийское море
Безопасность, Россия, Каспийская флотилия, Балтийское море, Каспийское море
Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024"

На учениях "Океан-2024" в Каспийском море задействуют 30 кораблей

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника" в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.
Во вторник министерство сообщило о начале плановых стратегических учений "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
"Сегодня, в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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"Для отработки эпизода СКШУ в акватории Каспийского моря будет задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота: ракетный корабль "Дагестан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск", малые ракетные корабли "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич", базовые тральщики "Магомет Гаджиев" и "Герман Угрюмов", противодиверсионные катера и рейдовые тральщики", - говорится в сообщении.
"В рамках СКШУ экипажи кораблей отработают около 200 боевых упражнений, в числе которых: артиллерийские стрельбы из установок А190-01 "Универсал" и АК-306. В ходе СКШУ корабли флотилии задействуют три морских полигона в акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.
Основные задачи стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности.
Стратегическое учение Океан-2024 в Тихом и Северном Ледовитом океанах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024" по видеосвязи
Вчера, 12:30
 
БезопасностьРоссияКаспийская флотилияБалтийское мореКаспийское море
 
 
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