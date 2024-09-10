Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024"
На учениях "Океан-2024" в Каспийском море задействуют 30 кораблей
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника" в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.
Во вторник министерство сообщило о начале плановых стратегических учений "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
"Сегодня, в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника", - говорится в сообщении ведомства.
"Для отработки эпизода СКШУ в акватории Каспийского моря будет задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота: ракетный корабль "Дагестан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск", малые ракетные корабли "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич", базовые тральщики "Магомет Гаджиев" и "Герман Угрюмов", противодиверсионные катера и рейдовые тральщики", - говорится в сообщении.
"В рамках СКШУ экипажи кораблей отработают около 200 боевых упражнений, в числе которых: артиллерийские стрельбы из установок А190-01 "Универсал" и АК-306. В ходе СКШУ корабли флотилии задействуют три морских полигона в акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.
Основные задачи стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности.