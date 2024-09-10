https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике

На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике - РИА Новости, 10.09.2024

На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике

На учениях "Океан-2024" планируют изучить возможные районы боевых действий в Арктической морской зоне, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:12

2024-09-10T12:12

2024-09-10T13:34

россия

северный ледовитый океан

арктика

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируют изучить возможные районы боевых действий в Арктической морской зоне, сообщили в Минобороны. "В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению", — уточнили в ведомстве.Арктическую экспедиционную группировку Северного флота развернули в восточных районах Северного Ледовитого океана.Как отметили в Минобороны, эта группировка во время учений будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике. "Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", — добавили в министерстве.Сегодня ВМФ начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". Они пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября.В учениях задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Также для участия в маневрах пригласили воинские контингенты иностранных государств — партнеров России.

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северный ледовитый океан

арктика

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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны. 2024-09-10T12:12 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, северный ледовитый океан, арктика