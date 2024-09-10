На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике
Минобороны: на учениях "Океан-2024" планируется изучение районов боевых действий
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируют изучить возможные районы боевых действий в Арктической морской зоне, сообщили в Минобороны.
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"В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению", — уточнили в ведомстве.
Арктическую экспедиционную группировку Северного флота развернули в восточных районах Северного Ледовитого океана.
Как отметили в Минобороны, эта группировка во время учений будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике.
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"Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", — добавили в министерстве.
Сегодня ВМФ начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". Они пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября.
В учениях задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Также для участия в маневрах пригласили воинские контингенты иностранных государств — партнеров России.
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