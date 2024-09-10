Рейтинг@Mail.ru
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 10.09.2024 (обновлено: 13:34 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике - РИА Новости, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике
На учениях "Океан-2024" планируют изучить возможные районы боевых действий в Арктической морской зоне, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:12
2024-09-10T13:34
россия
северный ледовитый океан
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971796551_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb317bd27d007a5de2d2e75c6d21a0c3.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируют изучить возможные районы боевых действий в Арктической морской зоне, сообщили в Минобороны. "В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению", — уточнили в ведомстве.Арктическую экспедиционную группировку Северного флота развернули в восточных районах Северного Ледовитого океана.Как отметили в Минобороны, эта группировка во время учений будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике. "Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", — добавили в министерстве.Сегодня ВМФ начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". Они пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября.В учениях задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Также для участия в маневрах пригласили воинские контингенты иностранных государств — партнеров России.
https://ria.ru/20240701/korabli-1956569757.html
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941754385.html
россия
северный ледовитый океан
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
2024-09-10T12:12
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971796551_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_407ec0fda6cfccf8ef4c466d07579b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северный ледовитый океан, арктика
Россия, Северный Ледовитый океан, Арктика
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике

Минобороны: на учениях "Океан-2024" планируется изучение районов боевых действий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На учениях "Океан-2024" планируют изучить возможные районы боевых действий в Арктической морской зоне, сообщили в Минобороны.
«
"В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению", — уточнили в ведомстве.
Корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук"
1 июля, 11:07
Арктическую экспедиционную группировку Северного флота развернули в восточных районах Северного Ледовитого океана.
Как отметили в Минобороны, эта группировка во время учений будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике.
«
"Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", — добавили в министерстве.
Сегодня ВМФ начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". Они пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября.
В учениях задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Также для участия в маневрах пригласили воинские контингенты иностранных государств — партнеров России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике
23 апреля, 13:10
 
РоссияСеверный Ледовитый океанАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала