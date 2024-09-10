https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971752282.html

Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"

Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"

Одной из основных задач учения "Океан-2024" является проверка готовности Военно-морского флота России к комплексному применению высокоточного оружия и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:32

2024-09-10T09:32

2024-09-10T09:43

безопасность

россия

балтийское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953578341_2:0:1911:1074_1920x0_80_0_0_735de1d7a932d8617ffccceaad96a6e8.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одной из основных задач учения "Океан-2024" является проверка готовности Военно-морского флота России к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения, сообщило Минобороны РФ. Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, балтийское море