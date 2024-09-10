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Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"
Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"
Одной из основных задач учения "Океан-2024" является проверка готовности Военно-морского флота России к комплексному применению высокоточного оружия и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:32
2024-09-10T09:32
2024-09-10T09:43
безопасность
россия
балтийское море
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одной из основных задач учения "Океан-2024" является проверка готовности Военно-морского флота России к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения, сообщило Минобороны РФ. Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. "Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html
россия
балтийское море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, балтийское море
Безопасность, Россия, Балтийское море
Минобороны назвало задачи учений "Океан-2024"
На учениях "Океан-2024" проверят готовность к комплексному применению оружия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одной из основных задач учения "Океан-2024" является проверка готовности Военно-морского флота России к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения, сообщило Минобороны РФ.
Ранее во вторник министерство сообщило о начале планового стратегического учения "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях
.
"Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море", - говорится в сообщении.