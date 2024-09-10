https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971747570.html

ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок

ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок - РИА Новости, 10.09.2024

ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок

Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:08

2024-09-10T09:08

2024-09-10T09:08

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором - разыграют "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, сообщили в Минобороны РФ. Плановые стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Океан-2024" начались во вторник и продлятся до 16 сентября включительно. "В рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки... На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника", - говорится в сообщении. Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.

https://ria.ru/20240909/ssha-1971706018.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия