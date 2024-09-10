https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971747570.html
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок - РИА Новости, 10.09.2024
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок
Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:08
2024-09-10T09:08
2024-09-10T09:08
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором - разыграют "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, сообщили в Минобороны РФ. Плановые стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Океан-2024" начались во вторник и продлятся до 16 сентября включительно. "В рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки... На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника", - говорится в сообщении. Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок
Военные на первом этапе учений "Океан-2024" отработают развертывание группировок
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором - разыграют "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
Плановые стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Океан-2024" начались во вторник и продлятся до 16 сентября включительно.
"В рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки... На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.