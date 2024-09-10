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ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок - РИА Новости, 10.09.2024
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09:08 10.09.2024
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ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок - РИА Новости, 10.09.2024
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок
Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:08
2024-09-10T09:08
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором - разыграют "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, сообщили в Минобороны РФ. Плановые стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Океан-2024" начались во вторник и продлятся до 16 сентября включительно. "В рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки... На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника", - говорится в сообщении. Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
ВС России на учениях "Океан-2024" отработают развертывание группировок

Военные на первом этапе учений "Океан-2024" отработают развертывание группировок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время высадки десанта
Военнослужащие во время высадки десанта - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время высадки десанта. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учений "Океан-2024" отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором - разыграют "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
Плановые стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Океан-2024" начались во вторник и продлятся до 16 сентября включительно.
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"В рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки... На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.
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