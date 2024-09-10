https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971746889.html
ВМФ начал плановые стратегические учения "Океан-2024"
ВМФ начал плановые стратегические учения "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
ВМФ начал плановые стратегические учения "Океан-2024"
Военно-морской флот России начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:05
2024-09-10T09:05
2024-09-10T09:49
безопасность
россия
балтийское море
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщило Минобороны. "Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России в 2024 году", — уточнили в ведомстве.Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября включительно. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.В Минобороны добавили, что для участия в учениях Россия пригласила оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств — партнеров Москвы."Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан- 2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море", — отметили в российском оборонном ведомстве.На первом этапе маневров органы военного управления отработают развертывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки. На втором этапе участники учения проведут "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника.Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.
https://ria.ru/20240728/flot-1962487285.html
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балтийское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971748897_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_99f71f6e43ed5ee040768311418e7a30.jpg
Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах
Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России.
2024-09-10T09:05
true
PT2M05S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, балтийское море, северный ледовитый океан
Безопасность, Россия, Балтийское море, Северный Ледовитый океан
ВМФ начал плановые стратегические учения "Океан-2024"
ВМФ начал стратегические учения "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", сообщило Минобороны.
«
"Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России в 2024 году", — уточнили в ведомстве.
Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов
, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей и продлятся до 16 сентября включительно.
В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
В Минобороны добавили, что для участия в учениях Россия пригласила оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств — партнеров Москвы.
Накануне Министерство обороны КНР сообщило, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая примут участие в российских учениях "Океан-2024".
«
"Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан- 2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море", — отметили в российском оборонном ведомстве.
На первом этапе маневров органы военного управления отработают развертывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки. На втором этапе участники учения проведут "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника.
Кроме того, на втором этапе военнослужащие отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.