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В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК - РИА Новости, 10.09.2024
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09:11 10.09.2024 (обновлено: 10:06 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971748133.html
В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК
В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК - РИА Новости, 10.09.2024
В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК
В Перми убили главу Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:11
2024-09-10T10:06
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. В Перми убили главу Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина, сообщило ведомство."Следователями краевого следственного управления СК России по факту убийства руководителя территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью)", — отметили в комитете.Подозреваемого установили и задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.СК устанавливает все мотивы преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы.Как уточнил в беседе с РИА Новости осведомленный источник, главу отдела убили топором."Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый — сожитель бывшей жены, он задержан", — рассказал собеседник агентства.Несколько местных СМИ пишут, что подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии. Середкин возглавил Свердловский отдел СУ СКР по Пермскому краю в 2023 году
https://ria.ru/20240603/ubiystvo-1950116153.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК

Подозреваемого в убийстве одного из руководителей СК по Пермскому краю задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. В Перми убили главу Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина, сообщило ведомство.
«
"Следователями краевого следственного управления СК России по факту убийства руководителя территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью)", — отметили в комитете.
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Подозреваемого установили и задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
СК устанавливает все мотивы преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы.
Как уточнил в беседе с РИА Новости осведомленный источник, главу отдела убили топором.
«
"Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый — сожитель бывшей жены, он задержан", — рассказал собеседник агентства.
Несколько местных СМИ пишут, что подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии.
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