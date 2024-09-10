https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971748133.html

В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК

В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК - РИА Новости, 10.09.2024

В Пермском крае убит руководитель территориального следственного отдела СК

В Перми убили главу Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:11

2024-09-10T09:11

2024-09-10T10:06

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. В Перми убили главу Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина, сообщило ведомство."Следователями краевого следственного управления СК России по факту убийства руководителя территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью)", — отметили в комитете.Подозреваемого установили и задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.СК устанавливает все мотивы преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы.Как уточнил в беседе с РИА Новости осведомленный источник, главу отдела убили топором."Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый — сожитель бывшей жены, он задержан", — рассказал собеседник агентства.Несколько местных СМИ пишут, что подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии. Середкин возглавил Свердловский отдел СУ СКР по Пермскому краю в 2023 году

https://ria.ru/20240603/ubiystvo-1950116153.html

https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842673214.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия