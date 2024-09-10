https://ria.ru/20240910/turtsiya-1971737112.html

Членство Турции в ШОС заставило бы НАТО нервничать, считает аналитик

Членство Турции в ШОС заставило бы НАТО нервничать, считает аналитик - РИА Новости, 10.09.2024

Членство Турции в ШОС заставило бы НАТО нервничать, считает аналитик

Возможное членство Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заставит НАТО нервничать, но Анкара на данный момент не думает о выходе из... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:07

2024-09-10T07:07

2024-09-10T07:07

турция

анкара (провинция)

россия

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

брикс

нато

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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Возможное членство Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заставит НАТО нервничать, но Анкара на данный момент не думает о выходе из североатлантического альянса, заявил РИА Новости турецкий политолог Умур Тугай Юджель. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что тема расширения ШОС постоянно находится на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет. Он также отмечал "определенные противоречия" этих намерений с обязательствами Турции как члена НАТО. "Как человек, который раньше говорил и думал, что Турция присоединится к БРИКС, скажу, что членство в БРИКС - это необходимость. Потому что БРИКС - это ведущая сила в процессе изменения глобальных центров силы и оси цивилизации. Турецкий стратегический разум также видит дух времени и восходящие новые центры силы и цивилизации. Анкара открыта для новых незападных партнёрств и сотрудничества, чтобы повысить свою стратегическую автономию. В этом процессе Турция станет членом БРИКС", - сказал собеседник агентства. По его словам, структуру НАТО нельзя сравнивать с БРИКС. "Это связано с тем, что НАТО - военная, милитаристская и агрессивная западная организация. Однако БРИКС - это мирная и ориентированная на развитие мультицивилизационная, мультикультурная, многосторонняя и многоголосая структура. БРИКС никого не маргинализирует и не антагонизирует. НАТО же, напротив, является маргинальной и ориентированной на врага агрессивной военной структурой. Поэтому любая реакция НАТО против Турции нанесёт ущерб самой западной системе", - подчеркнул аналитик. По мнению Юджеля, БРИКС - это формирование, ориентированное на Организацию Объединённых Наций. "На самом деле, членство Турции в БРИКС легче, чем членство в Шанхайской организации сотрудничества. Потому что то, что заставит НАТО нервничать, - это вступление Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня Турция не думает о том, чтобы выйти из НАТО или рассмотреть такую возможность. Однако в будущем рост экономической, военной, технологической и дипломатической мощи Турции может привести к другим последствиям. В частности, экономическая и военно-стратегическая автономия", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240906/nato-1970959588.html

https://ria.ru/20240729/turtsiya-1962645788.html

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анкара (провинция)

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