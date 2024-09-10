https://ria.ru/20240910/trump-1971775886.html

Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре

Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре - РИА Новости, 10.09.2024

Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре

Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что основатель соцсети Facebook* и корпорации Meta* (деятельность... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:54

2024-09-10T10:54

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что основатель соцсети Facebook* и корпорации Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах в ноябре после того, как на Трампа в июле было совершено покушение. "Марк Цукерберг позвонил и сказал: "Я никогда раньше не поддерживал республиканца, но я ни в коем случае не проголосую за демократа на этих выборах". А ведь он из тех ребят, у которых вся семья за демократов!" - поделился Трамп с журналистом издания New York Magazine, рассказывая о реакции известных людей на покушение на него, совершенное 13 июля. По словам Трампа, Цукерберг поклялся никогда не голосовать за противников экс-президента после того, как оказался под впечатлением от хладнокровной реакции Трампа на покушение. Трамп также уверяет, что помимо Цукерберга с ним связался основатель корпорации Amazon Джефф Безос и поделился схожим впечатлением. Говоря о собственной реакции на покушение, Трамп заявил изданию, что оно не оказало на него сильного влияния, но укрепило его веру в бога. Издание отмечает, что при обращении за комментарием представитель Meta сообщил, что Цукерберг воздерживается от публичной поддержки того или иного кандидата на предстоящих выборах и не делает политических заявлений. Представители Amazon, в свою очередь, не ответили на обращение издания за комментарием. Ранее 19 июля Цукерберг заявил, что реакция экс-президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился. При этом агентство Блумберг также в июле сообщало, что Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа и не вышедшего на тот момент из предвыборной гонки действующего президента США Джо Байдена. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240829/zagovor-1969153180.html

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в мире, технологии, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, facebook, amazon