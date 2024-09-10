Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/trump-1971775886.html
Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре
Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре - РИА Новости, 10.09.2024
Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре
Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что основатель соцсети Facebook* и корпорации Meta* (деятельность... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:54
2024-09-10T10:54
в мире
технологии
сша
россия
пенсильвания
дональд трамп
марк цукерберг
джефф безос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/30/1490423082_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_640009fb304afa0b0264559cdf308a4a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что основатель соцсети Facebook* и корпорации Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах в ноябре после того, как на Трампа в июле было совершено покушение. "Марк Цукерберг позвонил и сказал: "Я никогда раньше не поддерживал республиканца, но я ни в коем случае не проголосую за демократа на этих выборах". А ведь он из тех ребят, у которых вся семья за демократов!" - поделился Трамп с журналистом издания New York Magazine, рассказывая о реакции известных людей на покушение на него, совершенное 13 июля. По словам Трампа, Цукерберг поклялся никогда не голосовать за противников экс-президента после того, как оказался под впечатлением от хладнокровной реакции Трампа на покушение. Трамп также уверяет, что помимо Цукерберга с ним связался основатель корпорации Amazon Джефф Безос и поделился схожим впечатлением. Говоря о собственной реакции на покушение, Трамп заявил изданию, что оно не оказало на него сильного влияния, но укрепило его веру в бога. Издание отмечает, что при обращении за комментарием представитель Meta сообщил, что Цукерберг воздерживается от публичной поддержки того или иного кандидата на предстоящих выборах и не делает политических заявлений. Представители Amazon, в свою очередь, не ответили на обращение издания за комментарием. Ранее 19 июля Цукерберг заявил, что реакция экс-президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился. При этом агентство Блумберг также в июле сообщало, что Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа и не вышедшего на тот момент из предвыборной гонки действующего президента США Джо Байдена. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240829/zagovor-1969153180.html
https://ria.ru/20240910/mask-1971745241.html
сша
россия
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/30/1490423082_187:0:2814:1970_1920x0_80_0_0_c62b59742da946565778d2a3887fa8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, facebook, amazon
В мире, Технологии, США, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Facebook, Amazon
Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре

Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре

© AP Photo / Eric RisbergГенеральный директор Facebook Цукерберг
Генеральный директор Facebook Цукерберг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Eric Risberg
Генеральный директор Facebook Цукерберг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что основатель соцсети Facebook* и корпорации Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах в ноябре после того, как на Трампа в июле было совершено покушение.
"Марк Цукерберг позвонил и сказал: "Я никогда раньше не поддерживал республиканца, но я ни в коем случае не проголосую за демократа на этих выборах". А ведь он из тех ребят, у которых вся семья за демократов!" - поделился Трамп с журналистом издания New York Magazine, рассказывая о реакции известных людей на покушение на него, совершенное 13 июля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой
29 августа, 11:10
По словам Трампа, Цукерберг поклялся никогда не голосовать за противников экс-президента после того, как оказался под впечатлением от хладнокровной реакции Трампа на покушение. Трамп также уверяет, что помимо Цукерберга с ним связался основатель корпорации Amazon Джефф Безос и поделился схожим впечатлением. Говоря о собственной реакции на покушение, Трамп заявил изданию, что оно не оказало на него сильного влияния, но укрепило его веру в бога.
Издание отмечает, что при обращении за комментарием представитель Meta сообщил, что Цукерберг воздерживается от публичной поддержки того или иного кандидата на предстоящих выборах и не делает политических заявлений. Представители Amazon, в свою очередь, не ответили на обращение издания за комментарием.
Ранее 19 июля Цукерберг заявил, что реакция экс-президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился. При этом агентство Блумберг также в июле сообщало, что Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа и не вышедшего на тот момент из предвыборной гонки действующего президента США Джо Байдена.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах
08:49
 
В миреТехнологииСШАРоссияПенсильванияДональд ТрампМарк ЦукербергДжефф БезосFacebookAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала