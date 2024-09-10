Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре
Трамп заявил, что Цукерберг пообещал ему голос на выборах в ноябре
© AP Photo / Eric RisbergГенеральный директор Facebook Цукерберг
© AP Photo / Eric Risberg
Генеральный директор Facebook Цукерберг
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что основатель соцсети Facebook* и корпорации Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах в ноябре после того, как на Трампа в июле было совершено покушение.
"Марк Цукерберг позвонил и сказал: "Я никогда раньше не поддерживал республиканца, но я ни в коем случае не проголосую за демократа на этих выборах". А ведь он из тех ребят, у которых вся семья за демократов!" - поделился Трамп с журналистом издания New York Magazine, рассказывая о реакции известных людей на покушение на него, совершенное 13 июля.
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По словам Трампа, Цукерберг поклялся никогда не голосовать за противников экс-президента после того, как оказался под впечатлением от хладнокровной реакции Трампа на покушение. Трамп также уверяет, что помимо Цукерберга с ним связался основатель корпорации Amazon Джефф Безос и поделился схожим впечатлением. Говоря о собственной реакции на покушение, Трамп заявил изданию, что оно не оказало на него сильного влияния, но укрепило его веру в бога.
Издание отмечает, что при обращении за комментарием представитель Meta сообщил, что Цукерберг воздерживается от публичной поддержки того или иного кандидата на предстоящих выборах и не делает политических заявлений. Представители Amazon, в свою очередь, не ответили на обращение издания за комментарием.
Ранее 19 июля Цукерберг заявил, что реакция экс-президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился. При этом агентство Блумберг также в июле сообщало, что Цукерберг отказался поддержать кандидатуры Трампа и не вышедшего на тот момент из предвыборной гонки действующего президента США Джо Байдена.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская