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Товарооборот Китая и России за 2024 год вырос на 1,9 процента - РИА Новости, 10.09.2024
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06:45 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/tovarooborot-1971736165.html
Товарооборот Китая и России за 2024 год вырос на 1,9 процента
Товарооборот Китая и России за 2024 год вырос на 1,9 процента - РИА Новости, 10.09.2024
Товарооборот Китая и России за 2024 год вырос на 1,9 процента
Товарооборот Китая и России по итогам первых восьми месяцев 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 158,469... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:45
2024-09-10T06:45
китай
россия
экономика
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первых восьми месяцев 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 158,469 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 0,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,2%, составив 86,558 миллиарда долларов. Отдельно в августе товарооборот двух стран составил 21,687 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,423 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,264 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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китай, россия, экономика
Китай, Россия, Экономика
Товарооборот Китая и России за 2024 год вырос на 1,9 процента

Товарооборот КНР и России за январь-август вырос на 1,9%, до $158,469 миллиарда

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам первых восьми месяцев 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 158,469 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 0,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,2%, составив 86,558 миллиарда долларов.
Отдельно в августе товарооборот двух стран составил 21,687 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,423 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,264 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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