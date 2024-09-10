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Территория вокруг дома в Раменском оцеплена - РИА Новости, 10.09.2024
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08:50 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html
Территория вокруг дома в Раменском оцеплена
Территория вокруг дома в Раменском оцеплена - РИА Новости, 10.09.2024
Территория вокруг дома в Раменском оцеплена
РАМЕНСКОЕ (Московская обл.), 10 сен - РИА Новости. Территория вокруг многоэтажного дома в Спортивном проезде в Раменском оцеплена, на месте дежурят бригады... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:50
2024-09-10T09:30
происшествия
жилье
андрей воробьев
атака украинских бпла в раменском
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РАМЕНСКОЕ (Московская обл.), 10 сен - РИА Новости. Территория вокруг многоэтажного дома в Спортивном проезде в Раменском оцеплена, на месте дежурят бригады скорой помощи и полиция, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Как передает корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. Сейчас к дому пускают только жителей.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html
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РИА Новости
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Пострадавшие рассказали об атаке БПЛА в Раменском
Пострадавший после атаки беспилотника в Раменском Александр Ли рассказал, обернувшись в сторону окна, увидел огненный шар. Жена сказала, что Александр успел закрыть ее, затем произошел взрыв.
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происшествия, жилье, андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Жилье, Андрей Воробьев, Атака украинских БПЛА в Раменском
Территория вокруг дома в Раменском оцеплена

Территория вокруг дома в Спортивном проезде в Раменском оцеплена

Читать ria.ru в
РАМЕНСКОЕ (Московская обл.), 10 сен - РИА Новости. Территория вокруг многоэтажного дома в Спортивном проезде в Раменском оцеплена, на месте дежурят бригады скорой помощи и полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
Как передает корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. Сейчас к дому пускают только жителей.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
08:45
 
ПроисшествияЖильеАндрей ВоробьевАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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