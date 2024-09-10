https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html

Территория вокруг дома в Раменском оцеплена

Территория вокруг дома в Раменском оцеплена - РИА Новости, 10.09.2024

Территория вокруг дома в Раменском оцеплена

РАМЕНСКОЕ (Московская обл.), 10 сен - РИА Новости. Территория вокруг многоэтажного дома в Спортивном проезде в Раменском оцеплена, на месте дежурят бригады... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:50

2024-09-10T08:50

2024-09-10T09:30

происшествия

жилье

андрей воробьев

атака украинских бпла в раменском

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РАМЕНСКОЕ (Московская обл.), 10 сен - РИА Новости. Территория вокруг многоэтажного дома в Спортивном проезде в Раменском оцеплена, на месте дежурят бригады скорой помощи и полиция, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Как передает корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. Сейчас к дому пускают только жителей.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пострадавшие рассказали об атаке БПЛА в Раменском Пострадавший после атаки беспилотника в Раменском Александр Ли рассказал, обернувшись в сторону окна, увидел огненный шар. Жена сказала, что Александр успел закрыть ее, затем произошел взрыв. 2024-09-10T08:50 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском