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Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет - РИА Новости, 10.09.2024
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08:05 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/teplo-1971740886.html
Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет
Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет - РИА Новости, 10.09.2024
Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет
Вторник может стать самым теплым днем в Москве за последние 75 лет, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:05
2024-09-10T08:05
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Вторник может стать самым теплым днем в Москве за последние 75 лет, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион останется под влиянием западной периферии обширного антициклона. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха – плюс 26 - плюс 28 градусов в столице и плюс 24 – плюс 29 будут показывать термометры в районах Московской области. С такой температурой сегодняшний день может стать самым теплым в Москве за последние 75 лет", – отметил Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице юго-восточный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. "Давление падает, после довольного длительного перерыва сегодня показания барометров вернутся в норму, они составят 748 миллиметров ртутного столба", – отметил он.
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москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет

Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет, ожидается 28 градусов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Вторник может стать самым теплым днем в Москве за последние 75 лет, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием западной периферии обширного антициклона. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха – плюс 26 - плюс 28 градусов в столице и плюс 24 – плюс 29 будут показывать термометры в районах Московской области. С такой температурой сегодняшний день может стать самым теплым в Москве за последние 75 лет", – отметил Леус.
Синоптик добавил, что ветер в столице юго-восточный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. "Давление падает, после довольного длительного перерыва сегодня показания барометров вернутся в норму, они составят 748 миллиметров ртутного столба", – отметил он.
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