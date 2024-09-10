https://ria.ru/20240910/teplo-1971740886.html

Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет

Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет - РИА Новости, 10.09.2024

Вторник может стать самым теплым днем в Москве за 75 лет

Вторник может стать самым теплым днем в Москве за последние 75 лет, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:05

2024-09-10T08:05

2024-09-10T08:05

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Вторник может стать самым теплым днем в Москве за последние 75 лет, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион останется под влиянием западной периферии обширного антициклона. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха – плюс 26 - плюс 28 градусов в столице и плюс 24 – плюс 29 будут показывать термометры в районах Московской области. С такой температурой сегодняшний день может стать самым теплым в Москве за последние 75 лет", – отметил Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице юго-восточный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду. "Давление падает, после довольного длительного перерыва сегодня показания барометров вернутся в норму, они составят 748 миллиметров ртутного столба", – отметил он.

https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода