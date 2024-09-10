https://ria.ru/20240910/taksi-1971746602.html

Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси

Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси - РИА Новости, 10.09.2024

Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси

Вице-премьер РФ Григоренко объяснил в интервью РИА Новости на ВЭФ, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:03

2024-09-10T09:03

2024-09-10T09:07

технологии

россия

владивосток

яндекс

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Григоренко объяснил в интервью РИА Новости на ВЭФ, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная технология, то ей нужно доверять, как лекарству. "Сяду. Почему я должен бояться", - сказал Григоренко, комментируя поездку в беспилотном такси "Яндекса". "Вы сядете за руль электромобиля? А в самолет сядете? ... Я доверяю технологиям. Если это грамотно собранная технология, протестированная, проверенная - это как лекарство",- добавил он. По его словам, когда лекарство придумывают, говорят: "Это лекарство". Однако его нельзя пустить в производство, пока не пройдешь все стадии испытаний. Так же должно быть и с технологиями, которые влияют на жизнь человека: появляется технология, потом она тестируется, и только тогда становится полностью безопасной. Тогда ее надо внедрять и использовать. "Мы должны, не задумываясь, садиться в беспилотное такси и не думать о том, насколько это опасно. Что это не опаснее, чем обычный автомобиль с живым человеком за рулем. Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии", - подытожил Григоренко. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240909/servis-1971115649.html

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Григоренко объяснил, почему не боится ездить в беспилотных такси Вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью РИА Новости объяснил, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная технология, то ей нужно доверять, как лекарству. "Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии?" 2024-09-10T09:03 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владивосток, яндекс, дальневосточный федеральный университет