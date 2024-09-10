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Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси - РИА Новости, 10.09.2024
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09:03 10.09.2024 (обновлено: 09:07 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/taksi-1971746602.html
Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси
Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси - РИА Новости, 10.09.2024
Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси
Вице-премьер РФ Григоренко объяснил в интервью РИА Новости на ВЭФ, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:03
2024-09-10T09:07
технологии
россия
владивосток
яндекс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Григоренко объяснил в интервью РИА Новости на ВЭФ, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная технология, то ей нужно доверять, как лекарству. "Сяду. Почему я должен бояться", - сказал Григоренко, комментируя поездку в беспилотном такси "Яндекса". "Вы сядете за руль электромобиля? А в самолет сядете? ... Я доверяю технологиям. Если это грамотно собранная технология, протестированная, проверенная - это как лекарство",- добавил он. По его словам, когда лекарство придумывают, говорят: "Это лекарство". Однако его нельзя пустить в производство, пока не пройдешь все стадии испытаний. Так же должно быть и с технологиями, которые влияют на жизнь человека: появляется технология, потом она тестируется, и только тогда становится полностью безопасной. Тогда ее надо внедрять и использовать. "Мы должны, не задумываясь, садиться в беспилотное такси и не думать о том, насколько это опасно. Что это не опаснее, чем обычный автомобиль с живым человеком за рулем. Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии", - подытожил Григоренко. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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60
Григоренко объяснил, почему не боится ездить в беспилотных такси
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью РИА Новости объяснил, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная технология, то ей нужно доверять, как лекарству. "Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии?"
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технологии, россия, владивосток, яндекс, дальневосточный федеральный университет
Технологии, Россия, Владивосток, Яндекс, Дальневосточный федеральный университет
Вице-премьер Григоренко сказал, что не боится ездить в беспилотных такси

Вице-премьер Григоренко сравнил беспилотные такси с лекарством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Григоренко объяснил в интервью РИА Новости на ВЭФ, почему не боится ездить в беспилотных такси: если это грамотно собранная и протестированная технология, то ей нужно доверять, как лекарству.
"Сяду. Почему я должен бояться", - сказал Григоренко, комментируя поездку в беспилотном такси "Яндекса". "Вы сядете за руль электромобиля? А в самолет сядете? ... Я доверяю технологиям. Если это грамотно собранная технология, протестированная, проверенная - это как лекарство",- добавил он.
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По его словам, когда лекарство придумывают, говорят: "Это лекарство". Однако его нельзя пустить в производство, пока не пройдешь все стадии испытаний. Так же должно быть и с технологиями, которые влияют на жизнь человека: появляется технология, потом она тестируется, и только тогда становится полностью безопасной. Тогда ее надо внедрять и использовать.
"Мы должны, не задумываясь, садиться в беспилотное такси и не думать о том, насколько это опасно. Что это не опаснее, чем обычный автомобиль с живым человеком за рулем. Почему мы считаем, что живой человек менее опасен, чем технологии", - подытожил Григоренко.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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