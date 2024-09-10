https://ria.ru/20240910/sumy-1971886967.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 10.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы снова прогремели во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:52

2024-09-10T16:52

2024-09-10T16:52

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник "Общественное" сообщало о взрывах в Сумах. "В Сумах было слышно два взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумы, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины