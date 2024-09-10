https://ria.ru/20240910/sukhpayki-1971731181.html

Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках препятствовал следствию

Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках препятствовал следствию - РИА Новости, 10.09.2024

Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках препятствовал следствию

Умерший в июле в СИЗО Игорь Котельников, который проходил фигурантом дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны, препятствовал расследованию,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:35

2024-09-10T04:35

2024-09-10T09:25

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дмитрий булгаков

происшествия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Умерший в июле в СИЗО Игорь Котельников, который проходил фигурантом дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны, препятствовал расследованию, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Следователь просит избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что согласно занятой (Котельниковым. — Прим. ред.) процессуальной позиции, он препятствует установлению истины по делу, намерен затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы", — сказано в материалах.Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.В апреле суд арестовал топ-менеджеров пищевого комбината по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны. Как рассказали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.В июне, как говорилось в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах, следствие арестовало средства Котельникова, речь шла о десяти банковских счетах.

https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html

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россия, москва, дмитрий булгаков, происшествия