https://ria.ru/20240910/stalin-1971941643.html

В Грузии экранизируют книгу о Сталине

В Грузии экранизируют книгу о Сталине - РИА Новости, 10.09.2024

В Грузии экранизируют книгу о Сталине

Книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера Иосифа Сталина, будет... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:21

2024-09-10T21:21

2024-09-10T21:21

культура

россия

российская империя

тбилиси

иосиф сталин (джугашвили)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912102068_0:373:2048:1525_1920x0_80_0_0_88281142648e06e1242f7387db52f039.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера Иосифа Сталина, будет экранизирована грузинской киностудией Independent Film Project (IFP), и выйдет на экраны не раньше 2026 года, сообщает издание Variety. "Молодой Сталин", биография (написанная - ред.) Саймоном Себагом-Монтефиоре, повествующая о жизни Иосифа Сталина как бандита, грабящего банки в дореволюционной России, адаптируется для фильма", - сообщает издание. По данным Variety, в фильме будет рассказано, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил ограбление филиала Государственного банка Российской империи в Тбилиси в 1907 году и в процессе получил имя Сталин. Как пишет издание, производством фильма займется грузинская киностудия IFP, которая в этом году выпустила фильм "Апрель" о нелегальных абортах, получивший специальный приз жюри последнего Венецианского кинофестиваля. Производство запланировано на 2025-2026 годы.

https://ria.ru/20240607/putin-1951473270.html

https://ria.ru/20240721/kuvalda-1961047131.html

россия

российская империя

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российская империя, тбилиси, иосиф сталин (джугашвили), в мире