В Грузии экранизируют книгу о Сталине
Variety: в Грузии экранизируют книгу о ранних годах жизни Сталина
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера Иосифа Сталина, будет экранизирована грузинской киностудией Independent Film Project (IFP), и выйдет на экраны не раньше 2026 года, сообщает издание Variety.
"Молодой Сталин", биография (написанная - ред.) Саймоном Себагом-Монтефиоре, повествующая о жизни Иосифа Сталина как бандита, грабящего банки в дореволюционной России, адаптируется для фильма", - сообщает издание.
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По данным Variety, в фильме будет рассказано, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил ограбление филиала Государственного банка Российской империи в Тбилиси в 1907 году и в процессе получил имя Сталин.
Как пишет издание, производством фильма займется грузинская киностудия IFP, которая в этом году выпустила фильм "Апрель" о нелегальных абортах, получивший специальный приз жюри последнего Венецианского кинофестиваля.
Производство запланировано на 2025-2026 годы.
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