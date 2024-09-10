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В Грузии экранизируют книгу о Сталине - РИА Новости, 10.09.2024
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Культура
 
21:21 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/stalin-1971941643.html
В Грузии экранизируют книгу о Сталине
В Грузии экранизируют книгу о Сталине - РИА Новости, 10.09.2024
В Грузии экранизируют книгу о Сталине
Книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера Иосифа Сталина, будет... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:21
2024-09-10T21:21
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иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера Иосифа Сталина, будет экранизирована грузинской киностудией Independent Film Project (IFP), и выйдет на экраны не раньше 2026 года, сообщает издание Variety. "Молодой Сталин", биография (написанная - ред.) Саймоном Себагом-Монтефиоре, повествующая о жизни Иосифа Сталина как бандита, грабящего банки в дореволюционной России, адаптируется для фильма", - сообщает издание. По данным Variety, в фильме будет рассказано, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил ограбление филиала Государственного банка Российской империи в Тбилиси в 1907 году и в процессе получил имя Сталин. Как пишет издание, производством фильма займется грузинская киностудия IFP, которая в этом году выпустила фильм "Апрель" о нелегальных абортах, получивший специальный приз жюри последнего Венецианского кинофестиваля. Производство запланировано на 2025-2026 годы.
https://ria.ru/20240607/putin-1951473270.html
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россия, российская империя, тбилиси, иосиф сталин (джугашвили), в мире
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В Грузии экранизируют книгу о Сталине

Variety: в Грузии экранизируют книгу о ранних годах жизни Сталина

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Книга "Молодой Сталин", написанная английским историком и писателем Саймоном Себагом-Монтефиоре о ранних годах жизни советского лидера Иосифа Сталина, будет экранизирована грузинской киностудией Independent Film Project (IFP), и выйдет на экраны не раньше 2026 года, сообщает издание Variety.
"Молодой Сталин", биография (написанная - ред.) Саймоном Себагом-Монтефиоре, повествующая о жизни Иосифа Сталина как бандита, грабящего банки в дореволюционной России, адаптируется для фильма", - сообщает издание.
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По данным Variety, в фильме будет рассказано, как 20-летний Иосиф Джугашвили возглавил ограбление филиала Государственного банка Российской империи в Тбилиси в 1907 году и в процессе получил имя Сталин.
Как пишет издание, производством фильма займется грузинская киностудия IFP, которая в этом году выпустила фильм "Апрель" о нелегальных абортах, получивший специальный приз жюри последнего Венецианского кинофестиваля.
Производство запланировано на 2025-2026 годы.
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