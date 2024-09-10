https://ria.ru/20240910/stakhanov-1971830732.html

Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова

Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова - РИА Новости, 10.09.2024

Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов Луганской Народной... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:05

2024-09-10T14:05

2024-09-10T14:31

омская область

стаханов

луганская народная республика

виталий хоценко

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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Виталий Хоценко находится с рабочей поездкой в Стаханове, ставшем подшефным Омской области. Одной из главных задач визита является решение задач социально-экономического развития города. Омские специалисты и строители приводят в порядок важные объекты и помогают наладить работу учреждений. "Работаю в Стаханове Луганской Народной Республики, который мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Проверил, как ведутся работы. Строители активно работают в родильном доме, отделении компьютерной томографии и школе, а также трудятся над созданием второго многофункционального центра", - написал Виталий Хоценко. Также губернатор рассказал о проведении штаба по восстановлению города, где состоялось обсуждение планов на следующий год.

https://ria.ru/20240906/khotsenko-1971029633.html

стаханов

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стаханов, луганская народная республика, виталий хоценко