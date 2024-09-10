Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов ЛНР
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов ЛНР
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов Луганской Народной Республики.
Виталий Хоценко находится с рабочей поездкой в Стаханове, ставшем подшефным Омской области. Одной из главных задач визита является решение задач социально-экономического развития города. Омские специалисты и строители приводят в порядок важные объекты и помогают наладить работу учреждений.
"Работаю в Стаханове Луганской Народной Республики, который мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Проверил, как ведутся работы. Строители активно работают в родильном доме, отделении компьютерной томографии и школе, а также трудятся над созданием второго многофункционального центра", - написал Виталий Хоценко.
Также губернатор рассказал о проведении штаба по восстановлению города, где состоялось обсуждение планов на следующий год.
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