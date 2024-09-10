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Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова - РИА Новости, 10.09.2024
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Омская область
 
14:05 10.09.2024 (обновлено: 14:31 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/stakhanov-1971830732.html
Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова
Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова - РИА Новости, 10.09.2024
Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов Луганской Народной... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:05
2024-09-10T14:31
омская область
стаханов
луганская народная республика
виталий хоценко
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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Виталий Хоценко находится с рабочей поездкой в Стаханове, ставшем подшефным Омской области. Одной из главных задач визита является решение задач социально-экономического развития города. Омские специалисты и строители приводят в порядок важные объекты и помогают наладить работу учреждений. "Работаю в Стаханове Луганской Народной Республики, который мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Проверил, как ведутся работы. Строители активно работают в родильном доме, отделении компьютерной томографии и школе, а также трудятся над созданием второго многофункционального центра", - написал Виталий Хоценко. Также губернатор рассказал о проведении штаба по восстановлению города, где состоялось обсуждение планов на следующий год.
https://ria.ru/20240906/khotsenko-1971029633.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, виталий хоценко
Омская область , Стаханов, Луганская Народная Республика, Виталий Хоценко

Хоценко проверил восстановление подшефного омскому региону Стаханова

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов ЛНР
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов ЛНР
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что проверил ход восстановительных работ в городе Стаханов Луганской Народной Республики.
Виталий Хоценко находится с рабочей поездкой в Стаханове, ставшем подшефным Омской области. Одной из главных задач визита является решение задач социально-экономического развития города. Омские специалисты и строители приводят в порядок важные объекты и помогают наладить работу учреждений.
"Работаю в Стаханове Луганской Народной Республики, который мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Проверил, как ведутся работы. Строители активно работают в родильном доме, отделении компьютерной томографии и школе, а также трудятся над созданием второго многофункционального центра", - написал Виталий Хоценко.
Также губернатор рассказал о проведении штаба по восстановлению города, где состоялось обсуждение планов на следующий год.
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Омская областьСтахановЛуганская Народная РеспубликаВиталий Хоценко
 
 
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