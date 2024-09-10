https://ria.ru/20240910/ssha-1971949070.html

Секретная служба США подтвердила отставку одного из руководителей

Секретная служба США подтвердила отставку одного из руководителей - РИА Новости, 10.09.2024

Секретная служба США подтвердила отставку одного из руководителей

Секретная служба США подтвердила РИА Новости отставку руководителя отдела охранных операций Майкла Плэти, подчеркивает, что это было его личное решение. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:39

2024-09-10T22:39

2024-09-10T22:39

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Секретная служба США подтвердила РИА Новости отставку руководителя отдела охранных операций Майкла Плэти, подчеркивает, что это было его личное решение. "Помощника руководителя Плэти не просили уйти в отставку, это решение было принято лично им, и мы благодарим его за 27-летнюю службу", - сообщил агентству представитель Секретной службы США. Ранее во вторник телеканал Fox News сообщил, что руководитель отдела охранных операций Секретной службы США Майкл Плэти подаст в отставку в ближайшие дни. Телеканал связывал предстоящую отставку с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании 13 июля и провалом Секретной службы, не сумевшей должным образом обеспечить безопасность политика. В июле на фоне многочисленных призывов в отставку подала глава Секретной службы Кимберли Читл. Телеканал сообщал, что просьба об отставке Плэти поступила со стороны высшего руководства, в том числе со стороны исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу. Сообщалось также, что в ближайшие дни представители Секретной службы США выступят перед Конгрессом с отчетом об "уроках, которые были извлечены из покушения на Трампа 13 июля". Как заявил в этой связи РИА Новости представитель Секретной службы, ведомство "уважает надзорную роль конгресса" и продолжит содействовать конгрессу в проводимом им расследовании. "Мы продолжим предоставлять возможность сотрудникам для дачи показаний под запись и уже предоставили 2,4 тысячи страниц документации на существующие запросы конгресса", - сообщили в ведомстве. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240802/pokushenie-1963784160.html

https://radiosputnik.ru/20240728/tramp-1962555091.html

https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html

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в мире, справки, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр