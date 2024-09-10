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Пентагон утверждает, что не указывает Украине на цели внутри России - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ssha-1971929220.html
Пентагон утверждает, что не указывает Украине на цели внутри России
Пентагон утверждает, что не указывает Украине на цели внутри России - РИА Новости, 10.09.2024
Пентагон утверждает, что не указывает Украине на цели внутри России
США не указывают Украине, по каким целям наносить удары внутри российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки украинских... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:22
2024-09-10T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США не указывают Украине, по каким целям наносить удары внутри российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки украинских беспилотников по регионам РФ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. "Украина независимо определяет свои цели и военные устремления", - утверждает представитель американского оборонного ведомства. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240910/bayden-1971853449.html
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в мире, россия, сша, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон утверждает, что не указывает Украине на цели внутри России

Пентагон: США не указывают Украине, по каким целям наносить удары внутри России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США не указывают Украине, по каким целям наносить удары внутри российской территории, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки украинских беспилотников по регионам РФ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Вчера, 15:20
"Украина независимо определяет свои цели и военные устремления", - утверждает представитель американского оборонного ведомства.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Была чистка". На Западе объяснили, как США "помогли" Украине
9 сентября, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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