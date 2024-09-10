https://ria.ru/20240910/ssha-1971805303.html
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России
Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:09
2024-09-10T13:09
2024-09-10T13:21
россия
сша
василий пискарев
госдума рф
государственный департамент сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает доступа к информации и виноваты в этом "Разговоры о важном", заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Посольство США в Москве после неудачных попыток повлиять на выборы в нашей стране использовало Международный день грамотности как еще один повод вмешаться в наши внутренние дела и пнуть Россию. На этот раз под прицелом оказалась наша школа. Дескать, не хватает россиянам доступа к информации. А виноваты в этом… уроки, которые называются "Разговоры о важном", - написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в посольстве США прекрасно осведомлены об "уровне грамотности" в России. "Просто чиновников Госдепа раздражает, что в наших школах теперь преподают не по учебникам (Джорджа) Сороса, в которых США всех победили и являются центром вселенной, а по книгам, которые учат гордиться своей страной и уважать ее историю", - отметил депутат. "Разговоры о важном" воспитывают в детях чувства товарищества и патриотизма, традиционные представления о семье, любви и верности, а не идеологию ЛГБТ*, подчеркнул Пискарев. "Не что иное, как беспардонная наглость и лицемерие вся эта якобы забота американских дипломатов о наших детях. Особенно после того, как Вашингтон наложил санкции на оздоровительный лагерь "Артек" и детские организации "Юнармия" и "Время первых", - заключил он.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html
https://ria.ru/20240910/gosduma-1971767545.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, В мире
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России
Депутат: посольство США вмешивается в дела РФ, критикуя "Разговоры о важном"