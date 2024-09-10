Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 10.09.2024 (обновлено: 13:21 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ssha-1971805303.html
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России
Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:09
2024-09-10T13:21
россия
сша
василий пискарев
госдума рф
государственный департамент сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает доступа к информации и виноваты в этом "Разговоры о важном", заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Посольство США в Москве после неудачных попыток повлиять на выборы в нашей стране использовало Международный день грамотности как еще один повод вмешаться в наши внутренние дела и пнуть Россию. На этот раз под прицелом оказалась наша школа. Дескать, не хватает россиянам доступа к информации. А виноваты в этом… уроки, которые называются "Разговоры о важном", - написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в посольстве США прекрасно осведомлены об "уровне грамотности" в России. "Просто чиновников Госдепа раздражает, что в наших школах теперь преподают не по учебникам (Джорджа) Сороса, в которых США всех победили и являются центром вселенной, а по книгам, которые учат гордиться своей страной и уважать ее историю", - отметил депутат. "Разговоры о важном" воспитывают в детях чувства товарищества и патриотизма, традиционные представления о семье, любви и верности, а не идеологию ЛГБТ*, подчеркнул Пискарев. "Не что иное, как беспардонная наглость и лицемерие вся эта якобы забота американских дипломатов о наших детях. Особенно после того, как Вашингтон наложил санкции на оздоровительный лагерь "Артек" и детские организации "Юнармия" и "Время первых", - заключил он.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html
https://ria.ru/20240910/gosduma-1971767545.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, В мире
В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России

Депутат: посольство США вмешивается в дела РФ, критикуя "Разговоры о важном"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает доступа к информации и виноваты в этом "Разговоры о важном", заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Посольство США в Москве после неудачных попыток повлиять на выборы в нашей стране использовало Международный день грамотности как еще один повод вмешаться в наши внутренние дела и пнуть Россию. На этот раз под прицелом оказалась наша школа. Дескать, не хватает россиянам доступа к информации. А виноваты в этом… уроки, которые называются "Разговоры о важном", - написал он в своем Telegram-канале.
Женщина голосует на избирательном участке № 104 в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
8 сентября, 19:58
По словам парламентария, в посольстве США прекрасно осведомлены об "уровне грамотности" в России.
"Просто чиновников Госдепа раздражает, что в наших школах теперь преподают не по учебникам (Джорджа) Сороса, в которых США всех победили и являются центром вселенной, а по книгам, которые учат гордиться своей страной и уважать ее историю", - отметил депутат.
"Разговоры о важном" воспитывают в детях чувства товарищества и патриотизма, традиционные представления о семье, любви и верности, а не идеологию ЛГБТ*, подчеркнул Пискарев.
"Не что иное, как беспардонная наглость и лицемерие вся эта якобы забота американских дипломатов о наших детях. Особенно после того, как Вашингтон наложил санкции на оздоровительный лагерь "Артек" и детские организации "Юнармия" и "Время первых", - заключил он.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством
Вчера, 10:35
 
РоссияСШАВасилий ПискаревГосдума РФГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала