https://ria.ru/20240910/ssha-1971805303.html

В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России

В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России - РИА Новости, 10.09.2024

В Госдуме обвинили США во вмешательстве в дела России

Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:09

2024-09-10T13:09

2024-09-10T13:21

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство США в России использовало Международный день грамотности как повод для вмешательства во внутренние дела РФ, утверждая, что россиянам не хватает доступа к информации и виноваты в этом "Разговоры о важном", заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Посольство США в Москве после неудачных попыток повлиять на выборы в нашей стране использовало Международный день грамотности как еще один повод вмешаться в наши внутренние дела и пнуть Россию. На этот раз под прицелом оказалась наша школа. Дескать, не хватает россиянам доступа к информации. А виноваты в этом… уроки, которые называются "Разговоры о важном", - написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в посольстве США прекрасно осведомлены об "уровне грамотности" в России. "Просто чиновников Госдепа раздражает, что в наших школах теперь преподают не по учебникам (Джорджа) Сороса, в которых США всех победили и являются центром вселенной, а по книгам, которые учат гордиться своей страной и уважать ее историю", - отметил депутат. "Разговоры о важном" воспитывают в детях чувства товарищества и патриотизма, традиционные представления о семье, любви и верности, а не идеологию ЛГБТ*, подчеркнул Пискарев. "Не что иное, как беспардонная наглость и лицемерие вся эта якобы забота американских дипломатов о наших детях. Особенно после того, как Вашингтон наложил санкции на оздоровительный лагерь "Артек" и детские организации "Юнармия" и "Время первых", - заключил он.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html

https://ria.ru/20240910/gosduma-1971767545.html

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россия, сша, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, в мире