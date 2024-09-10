https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971823042.html

Пушилин рассказал о ситуации в Красногоровке

Пушилин рассказал о ситуации в Красногоровке - РИА Новости, 10.09.2024

Пушилин рассказал о ситуации в Красногоровке

Красногоровка в ДНР дозачищается от противника, удалось взять украинских пленных, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:40

2024-09-10T13:40

2024-09-10T13:40

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красногоровка

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денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Красногоровка в ДНР дозачищается от противника, удалось взять украинских пленных, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". На прошлой неделе Пушилин посетил город Красногоровка и тогда сообщил, что подразделения ВСУ еще не полностью выбиты с окраин города, но несут ежедневные потери. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка в ДНР. "В Красногоровке противник достаточно серьезно успел закрепиться за все эти годы. И я сам лично там больше 10 лет не бывал по понятным причинам. Для меня достаточно эмоционально было воспринято посещение Красногоровки. Она еще дозачищается сейчас, но бойцы достаточно активно выполняют свою мужскую работу", - сказал Пушилин. По его словам, противник был вытеснен из населенного пункта. "Безусловно, есть те (в рядах ВСУ - ред.), кто попали в плен, те, кто сдавались в плен. Чуть позже этой информации будет гораздо больше - после полного освобождения Красногоровки. Что можно сказать: целых домов практически не осталось", - рассказал глава республики.

https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, красногоровка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины