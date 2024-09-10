https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971822666.html

Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР

Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР - РИА Новости, 10.09.2024

Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР

Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:37

2024-09-10T13:37

2024-09-10T13:37

в мире

нью-йорк (город)

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_eaf9571b4485eb0e9ef35fd38230c979.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Наши подразделения – это бойцы группировки "Центр" - сейчас уже за Нью-Йорк продвинулись не менее как (один) километр. На самом деле, больше, … но не менее километра от самого Нью-Йорка", - сказал Пушилин. Населенный пункт Новгородское находится в оккупированной Киевом части ДНР примерно в 70 километрах от Донецка, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html

нью-йорк (город)

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), донецкая народная республика, киев, денис пушилин