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Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР - РИА Новости, 10.09.2024
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13:37 10.09.2024
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Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР - РИА Новости, 10.09.2024
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:37
2024-09-10T13:37
в мире
нью-йорк (город)
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Наши подразделения – это бойцы группировки "Центр" - сейчас уже за Нью-Йорк продвинулись не менее как (один) километр. На самом деле, больше, … но не менее километра от самого Нью-Йорка", - сказал Пушилин. Населенный пункт Новгородское находится в оккупированной Киевом части ДНР примерно в 70 километрах от Донецка, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), донецкая народная республика, киев, денис пушилин
В мире, Нью-Йорк (город), Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР

Пушилин: бойцы группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на километр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Наши подразделения – это бойцы группировки "Центр" - сейчас уже за Нью-Йорк продвинулись не менее как (один) километр. На самом деле, больше, … но не менее километра от самого Нью-Йорка", - сказал Пушилин.
Населенный пункт Новгородское находится в оккупированной Киевом части ДНР примерно в 70 километрах от Донецка, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
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В миреНью-Йорк (город)Донецкая Народная РеспубликаКиевДенис Пушилин
 
 
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