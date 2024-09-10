https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971822666.html
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР - РИА Новости, 10.09.2024
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:37
2024-09-10T13:37
2024-09-10T13:37
в мире
нью-йорк (город)
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на один километр от поселка Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Наши подразделения – это бойцы группировки "Центр" - сейчас уже за Нью-Йорк продвинулись не менее как (один) километр. На самом деле, больше, … но не менее километра от самого Нью-Йорка", - сказал Пушилин. Населенный пункт Новгородское находится в оккупированной Киевом части ДНР примерно в 70 километрах от Донецка, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html
нью-йорк (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), донецкая народная республика, киев, денис пушилин
В мире, Нью-Йорк (город), Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР
Пушилин: бойцы группировки "Центр" продвинулись вперед не менее чем на километр