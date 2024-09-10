https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971784302.html

Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ

Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ

Авиация и артиллерия России уничтожили цех производства беспилотных летательных аппаратов, ПВО сбила 175 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:21

2024-09-10T11:21

2024-09-10T11:21

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили цех производства беспилотных летательных аппаратов, ПВО сбила 175 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Как сообщили также в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 - вне зоны специальной военной операции. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, франция, безопасность