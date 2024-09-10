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Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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11:21 10.09.2024
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Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ
Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ
Авиация и артиллерия России уничтожили цех производства беспилотных летательных аппаратов, ПВО сбила 175 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:21
2024-09-10T11:21
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили цех производства беспилотных летательных аппаратов, ПВО сбила 175 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Как сообщили также в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 - вне зоны специальной военной операции. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html
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россия, сша, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность
Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ

ВС России уничтожили цех производства дронов, ПВО сбила 175 дронов ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили цех производства беспилотных летательных аппаратов, ПВО сбила 175 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Как сообщили также в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 - вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.
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