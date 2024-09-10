Российская авиация уничтожила цех производства беспилотников ВСУ
ВС России уничтожили цех производства дронов, ПВО сбила 175 дронов ВСУ
© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили цех производства беспилотных летательных аппаратов, ПВО сбила 175 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщили также в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 - вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники.