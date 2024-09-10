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Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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11:14 10.09.2024 (обновлено: 11:24 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971783636.html
Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ
Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ
Российская группировка "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери противника составили до 530 военнослужащих,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:14
2024-09-10T11:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ. Кроме того, за прошедшие сутки были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html
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россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" за сутки уничтожила до 530 украинских военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Кроме того, за прошедшие сутки были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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