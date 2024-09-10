https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971783636.html

Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ

Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Группировка "Запад" за сутки нанесла поражение девяти бригадам ВСУ

Российская группировка "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери противника составили до 530 военнослужащих,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:14

2024-09-10T11:14

2024-09-10T11:24

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери противника составили до 530 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ. Кроме того, за прошедшие сутки были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность