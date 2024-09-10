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Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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11:10 10.09.2024 (обновлено: 11:15 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971782584.html
Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ за сутки потеряли до 715 военнослужащих, БМП,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:10
2024-09-10T11:15
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ за сутки потеряли до 715 военнослужащих, БМП, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка ДНР, отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация," два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.Также, по информации министерства, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Часов Яр
Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ за сутки потеряли до 715 военнослужащих, БМП, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка ДНР, отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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"Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация," два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
Также, по информации министерства, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.
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