https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971782584.html

Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ за сутки потеряли до 715 военнослужащих, БМП,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:10

2024-09-10T11:10

2024-09-10T11:15

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ за сутки потеряли до 715 военнослужащих, БМП, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка ДНР, отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация," два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.Также, по информации министерства, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, часов яр