Группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 715 военных ВСУ за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ за сутки потеряли до 715 военнослужащих, БМП, две бронемашины "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка ДНР, отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация," два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
Также, по информации министерства, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.