Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 10.09.2024 (обновлено: 11:25 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971780542.html
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.09.2024
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:06
2024-09-10T11:25
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ed9bc45ae59912876d0b23df4b649c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 215 военных в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - отмечает МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
02:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала