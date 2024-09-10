https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971780542.html
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.09.2024
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:06
2024-09-10T11:06
2024-09-10T11:25
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ed9bc45ae59912876d0b23df4b649c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск
ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 215 военных в Харьковской области