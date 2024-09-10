https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971780542.html

ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.09.2024

ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:06

2024-09-10T11:06

2024-09-10T11:25

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

россия

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск