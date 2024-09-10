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Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории
За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:45
2024-09-10T10:45
2024-09-10T11:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Каждый день – 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Шойгу, Донбасс, Россия
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории
Шойгу: за август-сентябрь освобождена тысяча квадратных километров в зоне СВО