https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971772315.html

Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории

Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории

За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:45

2024-09-10T10:45

2024-09-10T11:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

сергей шойгу

донбасс

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Каждый день – 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, донбасс, россия