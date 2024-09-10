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Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 10.09.2024 (обновлено: 11:17 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971772315.html
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории
За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:45
2024-09-10T11:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
донбасс
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Каждый день – 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html
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вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Шойгу, Донбасс, Россия
Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории

Шойгу: за август-сентябрь освобождена тысяча квадратных километров в зоне СВО

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Боевая работа российских танкистов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Каждый день – 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьСергей ШойгуДонбассРоссия
 
 
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