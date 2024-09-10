https://ria.ru/20240910/soglasheniya-1971853255.html

Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей

Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2024

Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей

Власти Хабаровского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключил 27 соглашений на 860 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:19

2024-09-10T15:19

2024-09-10T15:19

хабаровский край

владивосток

дмитрий демешин

полиметалл

сбербанк россии

роснефть

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962948008_0:119:3075:1849_1920x0_80_0_0_ae7885bd2dcf54b0dd4eb495befcd69a.jpg

ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Власти Хабаровского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключил 27 соглашений на 860 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин. "Мы подписали на ВЭФ-2024 во Владивостоке 27 соглашений. Важные для нашего Хабаровского края итоги работы на форуме подвели с коллегами из правительства региона. Новые проекты будут полезны жителям края, ведь инвестиции в экономику - инструмент повышения качества жизни каждого человека", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Соглашений подписано на сумму 860 миллиардов рублей. Демешин отметил, что регион договорился о перспективных инвестпроектах с главами ведущих компаний страны и промышленных предприятий: "Вайлдберриз", "Полюса", "Полиметалла", "Хайлэнд Голд", Сбербанка, НК "Роснефть", РЖД, Газпромбанка, ПАО "РусГидро". "Мы будем укреплять сотрудничество с другими регионами России, с федеральными структурами. Сейчас моим заместителям, профильным министрам и главам муниципалитетов надо включаться в работу, обеспечить выполнение не только этих договорённостей", - добавил глава региона. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. На площадке форума врио губернатора региона выступил в качестве модератора в стратегической сессии по теме контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, на ВЭФ состоялся ряд важнейших мероприятий с участием президента России Владимира Путина: встреча с модераторами, совещание по социально-экономическим вопросам Дальнего Востока и пленарное заседание ВЭФ. С 6 по 8 сентября в Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. По данным крайизберкома, явка составила 32,88% (314,110 тысячи человек). На кресло губернатора претендовали четыре кандидата.

https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html

https://ria.ru/20240830/tovary-1969462586.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, дмитрий демешин, полиметалл, сбербанк россии, роснефть, вэф — 2024 (восточный экономический форум)