Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
15:19 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/soglasheniya-1971853255.html
Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей
Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2024
Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей
Власти Хабаровского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключил 27 соглашений на 860 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:19
2024-09-10T15:19
хабаровский край
владивосток
дмитрий демешин
полиметалл
сбербанк россии
роснефть
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962948008_0:119:3075:1849_1920x0_80_0_0_ae7885bd2dcf54b0dd4eb495befcd69a.jpg
ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Власти Хабаровского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключил 27 соглашений на 860 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин. "Мы подписали на ВЭФ-2024 во Владивостоке 27 соглашений. Важные для нашего Хабаровского края итоги работы на форуме подвели с коллегами из правительства региона. Новые проекты будут полезны жителям края, ведь инвестиции в экономику - инструмент повышения качества жизни каждого человека", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Соглашений подписано на сумму 860 миллиардов рублей. Демешин отметил, что регион договорился о перспективных инвестпроектах с главами ведущих компаний страны и промышленных предприятий: "Вайлдберриз", "Полюса", "Полиметалла", "Хайлэнд Голд", Сбербанка, НК "Роснефть", РЖД, Газпромбанка, ПАО "РусГидро". "Мы будем укреплять сотрудничество с другими регионами России, с федеральными структурами. Сейчас моим заместителям, профильным министрам и главам муниципалитетов надо включаться в работу, обеспечить выполнение не только этих договорённостей", - добавил глава региона. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. На площадке форума врио губернатора региона выступил в качестве модератора в стратегической сессии по теме контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, на ВЭФ состоялся ряд важнейших мероприятий с участием президента России Владимира Путина: встреча с модераторами, совещание по социально-экономическим вопросам Дальнего Востока и пленарное заседание ВЭФ. С 6 по 8 сентября в Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. По данным крайизберкома, явка составила 32,88% (314,110 тысячи человек). На кресло губернатора претендовали четыре кандидата.
https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html
https://ria.ru/20240830/tovary-1969462586.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962948008_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_4d50f0d3c78244bf6b0bf3b271efe4e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, дмитрий демешин, полиметалл, сбербанк россии, роснефть, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Хабаровский край, Владивосток, Дмитрий Демешин, Полиметалл, Сбербанк России, Роснефть, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Хабаровский край на ВЭФ-2024 заключил 27 соглашений на 860 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Власти Хабаровского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключил 27 соглашений на 860 миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин.
"Мы подписали на ВЭФ-2024 во Владивостоке 27 соглашений. Важные для нашего Хабаровского края итоги работы на форуме подвели с коллегами из правительства региона. Новые проекты будут полезны жителям края, ведь инвестиции в экономику - инструмент повышения качества жизни каждого человека", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Федеральный центр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд руб - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Федцентр вложит в геологоразведку в Хабаровском крае 10,6 млрд рублей
6 сентября, 15:17
Соглашений подписано на сумму 860 миллиардов рублей.
Демешин отметил, что регион договорился о перспективных инвестпроектах с главами ведущих компаний страны и промышленных предприятий: "Вайлдберриз", "Полюса", "Полиметалла", "Хайлэнд Голд", Сбербанка, НК "Роснефть", РЖД, Газпромбанка, ПАО "РусГидро".
"Мы будем укреплять сотрудничество с другими регионами России, с федеральными структурами. Сейчас моим заместителям, профильным министрам и главам муниципалитетов надо включаться в работу, обеспечить выполнение не только этих договорённостей", - добавил глава региона.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
На площадке форума врио губернатора региона выступил в качестве модератора в стратегической сессии по теме контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, на ВЭФ состоялся ряд важнейших мероприятий с участием президента России Владимира Путина: встреча с модераторами, совещание по социально-экономическим вопросам Дальнего Востока и пленарное заседание ВЭФ.
С 6 по 8 сентября в Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. По данным крайизберкома, явка составила 32,88% (314,110 тысячи человек). На кресло губернатора претендовали четыре кандидата.
Продажа меда на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
На ВЭФ-2024 широко представят товары от производителей Хабаровского края
30 августа, 13:31
 
Хабаровский крайВладивостокДмитрий ДемешинПолиметаллСбербанк РоссииРоснефтьВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала