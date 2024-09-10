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В Коломне сбили украинский беспилотник
В Коломне сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Коломне сбили украинский беспилотник
Атака вражеских БПЛА продолжается, еще один сбит в городском округе Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:12
2024-09-10T05:12
2024-09-10T05:12
сергей собянин
коломна
москва
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атака вражеских БПЛА продолжается, еще один сбит в городском округе Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Продолжается атака вражеских БПЛА. Еще один сбит в городском округе Коломна", - написал мэр в Telegram-канале.
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сергей собянин, коломна, москва
Сергей Собянин, Коломна, Москва
В Коломне сбили украинский беспилотник
Собянин: ПВО сбила в городском округе Коломна БПЛА ВСУ