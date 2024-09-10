https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971732530.html

В Коломне сбили украинский беспилотник

В Коломне сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024

В Коломне сбили украинский беспилотник

Атака вражеских БПЛА продолжается, еще один сбит в городском округе Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:12

2024-09-10T05:12

2024-09-10T05:12

сергей собянин

коломна

москва

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атака вражеских БПЛА продолжается, еще один сбит в городском округе Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Продолжается атака вражеских БПЛА. Еще один сбит в городском округе Коломна", - написал мэр в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/mnogoetazhka-1971732147.html

коломна

москва

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сергей собянин, коломна, москва