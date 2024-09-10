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На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы - РИА Новости, 10.09.2024
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы
Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:52
2024-09-10T04:52
2024-09-10T09:30
сергей собянин
москва
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин."В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Уточняется информация о повреждениях", - написал он в своем Telegram-канале.На месте падения обломков, добавил мэр, работают специалисты экстренных служб.
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сергей собянин, москва, атака украинских бпла в раменском
Сергей Собянин, Москва, Атака украинских БПЛА в Раменском
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы
Собянин: в Раменском сбили два БПЛА, на месте их падения работают спецслужбы