https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971731651.html

На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы

На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы - РИА Новости, 10.09.2024

На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы

Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:52

2024-09-10T04:52

2024-09-10T09:30

сергей собянин

москва

атака украинских бпла в раменском

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин."В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Уточняется информация о повреждениях", - написал он в своем Telegram-канале.На месте падения обломков, добавил мэр, работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729526.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, москва, атака украинских бпла в раменском