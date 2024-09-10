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На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы - РИА Новости, 10.09.2024
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04:52 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971731651.html
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы - РИА Новости, 10.09.2024
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы
Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:52
2024-09-10T09:30
сергей собянин
москва
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин."В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Уточняется информация о повреждениях", - написал он в своем Telegram-канале.На месте падения обломков, добавил мэр, работают специалисты экстренных служб.
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сергей собянин, москва, атака украинских бпла в раменском
Сергей Собянин, Москва, Атака украинских БПЛА в Раменском
На месте падения обломков БПЛА в Раменском работают спецслужбы

Собянин: в Раменском сбили два БПЛА, на месте их падения работают спецслужбы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА, летевших на Москву, сбиты в Раменском городском округе, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин.
"В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Уточняется информация о повреждениях", - написал он в своем Telegram-канале.
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
04:03
На месте падения обломков, добавил мэр, работают специалисты экстренных служб.
 
Сергей СобянинМоскваАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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