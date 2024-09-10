https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971731520.html

Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье

Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024

Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье

Осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:45

2024-09-10T04:45

2024-09-10T04:49

специальная военная операция на украине

троицкий административный округ

сергей собянин

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения. Предварительно, без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971728834.html

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троицкий административный округ, сергей собянин, москва, происшествия