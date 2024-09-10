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Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье
Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье
Осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:45
2024-09-10T04:45
2024-09-10T04:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения. Предварительно, без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.
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Обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения в Подмосковье
Собянин: обломки БПЛА упали на домовладение в Троицком административном округе