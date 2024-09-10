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В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника
Еще 2 летевших на Москву БПЛА сбиты в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:49
2024-09-10T02:49
2024-09-10T02:55
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще 2 летевших на Москву БПЛА сбиты в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Ранее во вторник Собянин сообщил, что ПВО в городском округе Люберцы отразила атаку летевшего на Москву БПЛА.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971725981.html
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Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Люберцы, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника
Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе два БПЛА, летевших на Москву