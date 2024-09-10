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В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024
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02:49 10.09.2024 (обновлено: 02:55 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971725892.html
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника
Еще 2 летевших на Москву БПЛА сбиты в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:49
2024-09-10T02:55
происшествия
специальная военная операция на украине
москва
люберцы
сергей собянин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще 2 летевших на Москву БПЛА сбиты в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Ранее во вторник Собянин сообщил, что ПВО в городском округе Люберцы отразила атаку летевшего на Москву БПЛА.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971725981.html
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москва
люберцы
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, люберцы, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Люберцы, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сбили еще два украинских беспилотника

Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе два БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще 2 летевших на Москву БПЛА сбиты в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву", - написал он в своем Telegram-канале.
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По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее во вторник Собянин сообщил, что ПВО в городском округе Люберцы отразила атаку летевшего на Москву БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваЛюберцыСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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