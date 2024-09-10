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ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ над Курской областью

ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 10.09.2024

ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ над Курской областью

Еще две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алескей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:03

2024-09-10T20:03

2024-09-10T20:10

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Еще две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алескей Смирнов в Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал об одной сбитой в приграничном районе Курской области авиационной бомбе ВСУ."Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении Смирнова.

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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф