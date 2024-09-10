https://ria.ru/20240910/skoraya-1971735375.html

В Приморье изучают инцидент с отказом впустить "скорую" на платную парковку

В Приморье изучают инцидент с отказом впустить "скорую" на платную парковку - РИА Новости, 10.09.2024

В Приморье изучают инцидент с отказом впустить "скорую" на платную парковку

Следователи в Приморье организовали доследственную проверку по факту инцидента с отказом прибывшему по вызову автомобилю скорой помощи в проезде на платную... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T06:19

2024-09-10T06:19

2024-09-10T06:38

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье организовали доследственную проверку по факту инцидента с отказом прибывшему по вызову автомобилю скорой помощи в проезде на платную парковку торгового центра во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "10 сентября 2024 года в соцмедиа размещена информация о том, что на улице Дальзаводская в городе Владивостоке автомобиль скорой медицинской помощи не смог проехать по вызову к больному на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом и системой оплаты. По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. О проведении проверки по факту инцидента также сообщила краевая прокуратура.

https://ria.ru/20240904/avariya-1970606834.html

владивосток

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владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия