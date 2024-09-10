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СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми - РИА Новости, 10.09.2024
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми
Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:06
2024-09-10T10:06
2024-09-10T10:06
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. "Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми на почве ревности