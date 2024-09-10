Рейтинг@Mail.ru
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sk-1971759498.html
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми - РИА Новости, 10.09.2024
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми
Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:06
2024-09-10T10:06
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64d6f8dd6a6d842f324f4443a69198bf.jpg
ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. "Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_29:0:1452:1067_1920x0_80_0_0_f68c17ef3ddda967048aeeccb9579ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми

СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми на почве ревности

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в ведомстве.
Ранее ведомство сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали.
"Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности", - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Житель Омска получил 19 лет колонии за убийство беременной жены
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала