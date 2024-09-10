https://ria.ru/20240910/sk-1971759498.html

СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми

СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми - РИА Новости, 10.09.2024

СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми

Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:06

2024-09-10T10:06

2024-09-10T10:06

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. "Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности", - говорится в сообщении. Следователи провели осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)