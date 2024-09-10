https://ria.ru/20240910/simferopol-1971918320.html

Узнаваемость товаров РФ обсудили на экспертной дискуссии в Симферополе

Узнаваемость товаров РФ обсудили на экспертной дискуссии в Симферополе - РИА Новости, 10.09.2024

Узнаваемость товаров РФ обсудили на экспертной дискуссии в Симферополе

Одним из основных препятствий, с которым сталкиваются российские экспортеры при выходе на внешние рынки, является низкая узнаваемость отечественных товаров, что РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:23

2024-09-10T18:23

2024-09-10T18:23

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971911728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c7e80c34e6b53c8bc16208f89d400aa.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Одним из основных препятствий, с которым сталкиваются российские экспортеры при выходе на внешние рынки, является низкая узнаваемость отечественных товаров, что затрудняет конкуренцию как с уже закрепившимися международными брендами, так и ограничивает возможности для расширения бизнеса - этот и другие вопросы обсудили на пленарном заседании "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Вопросам повышения узнаваемости российских товаров и важности продвижения национального бренда "Сделано в России" было посвящено пленарное заседание "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта", - говорится в сообщении.Экспертная дискуссия состоялось 10 сентября в Симферополе в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Южного федерального округа.Модератором обсуждения выступил руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин.Во время дискуссии участники встречи рассмотрели разнообразные стратегии и методы, которые могут способствовать повышению видимости российских компаний на международной арене. Заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа Роман Смагин акцентировал внимание на важности национального бренда "Сделано в России" в продвижении отечественной продукции и услуг."Создание сильного национального бренда — это не только вопрос маркетинга, но и вопрос идентичности. Мы должны показать и доказать миру, что российские товары ассоциируются с качеством, надежностью и инновациями. Национальный бренд "Сделано в России" играет ключевую роль в формировании привлекательного образа нашей страны как производителя конкурентоспособной продукции, востребованной на мировом рынке. Позитивное восприятие национального бренда за рубежом формируется благодаря высокому качеству отдельных товаров, которые представляют ценность для потребителей. При этом высокая репутация товаров в одной отрасли положительно сказывается на восприятии всей отрасли в целом, что способствует продвижению аналогичной и сопутствующей продукции. Таким образом, успешное позиционирование отдельных российских товаров на международной арене не только укрепляет имидж бренда "Сделано в России", но и открывает новые возможности для экспорта и развития отечественного производства", — заявил заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа Роман Смагин.Национальный бренд "Сделано в России" получит дополнительную поддержку в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на развитие экспортного потенциала отечественных производителей."Национальный бренд "Сделано в России" получит поддержку в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на развитие экспортного потенциала отечественных производителей. Наша цель - закрепиться на рынках дружественных стран и повысить узнаваемость российских товаров", — уточнила заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Ольга Коновалова.Участники дискуссии пришли к общему мнению, что преодоление преград на пути к повышению узнаваемости российских товаров за границей требует комплексного подхода к развитию национального бренда "Сделано в России". Успех в этом направлении будет способствовать не только росту экспорта, но и укреплению позиций России на мировой арене: "узнаваемость — это не просто слово, это ключ к успеху на международных рынках".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика