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В Швеции назначили нового главу МИД
В Швеции назначили нового главу МИД - РИА Новости, 10.09.2024
В Швеции назначили нового главу МИД
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:25
2024-09-10T16:25
2024-09-10T17:04
швеция
в мире
ульф кристерссон
умеренная коалиционная партия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер.Ранее на прошлой неделе предыдущий глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X о том, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте."Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назначил Марию Мальмер Стенергард новым министром иностранных дел во вторник", - сообщает агентство.По данным агентства, 43-летняя Стенергард - член правящей Умеренной коалиционной партии, лидером которой является нынешний премьер-министр страны.Ранее она занимала должность министра по вопросам миграции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швеция, в мире, ульф кристерссон, умеренная коалиционная партия
Швеция, В мире, Ульф Кристерссон, Умеренная коалиционная партия
В Швеции назначили нового главу МИД
Новым главой МИД Швеции назначена Мария Мальмер Стенергорд
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер.
Ранее на прошлой неделе предыдущий глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X о том, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте.
"Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назначил Марию Мальмер Стенергард новым министром иностранных дел во вторник", - сообщает агентство.
По данным агентства, 43-летняя Стенергард - член правящей Умеренной коалиционной партии
, лидером которой является нынешний премьер-министр страны.
Ранее она занимала должность министра по вопросам миграции.