https://ria.ru/20240910/shvetsiya-1971875142.html

В Швеции назначили нового главу МИД

В Швеции назначили нового главу МИД - РИА Новости, 10.09.2024

В Швеции назначили нового главу МИД

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:25

2024-09-10T16:25

2024-09-10T17:04

швеция

в мире

ульф кристерссон

умеренная коалиционная партия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер.Ранее на прошлой неделе предыдущий глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X о том, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте."Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назначил Марию Мальмер Стенергард новым министром иностранных дел во вторник", - сообщает агентство.По данным агентства, 43-летняя Стенергард - член правящей Умеренной коалиционной партии, лидером которой является нынешний премьер-министр страны.Ранее она занимала должность министра по вопросам миграции.

швеция

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швеция, в мире, ульф кристерссон, умеренная коалиционная партия