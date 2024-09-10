Рейтинг@Mail.ru
В Швеции назначили нового главу МИД - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 10.09.2024 (обновлено: 17:04 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shvetsiya-1971875142.html
В Швеции назначили нового главу МИД
В Швеции назначили нового главу МИД - РИА Новости, 10.09.2024
В Швеции назначили нового главу МИД
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:25
2024-09-10T17:04
швеция
в мире
ульф кристерссон
умеренная коалиционная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971874684_0:400:1829:1429_1920x0_80_0_0_858429cfbfd0f4b2d1f93e89df63cb15.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер.Ранее на прошлой неделе предыдущий глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X о том, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте."Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назначил Марию Мальмер Стенергард новым министром иностранных дел во вторник", - сообщает агентство.По данным агентства, 43-летняя Стенергард - член правящей Умеренной коалиционной партии, лидером которой является нынешний премьер-министр страны.Ранее она занимала должность министра по вопросам миграции.
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971874684_0:256:1830:1628_1920x0_80_0_0_0d14324e0d7e3f013054b2935beb7ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, в мире, ульф кристерссон, умеренная коалиционная партия
Швеция, В мире, Ульф Кристерссон, Умеренная коалиционная партия
В Швеции назначили нового главу МИД

Новым главой МИД Швеции назначена Мария Мальмер Стенергорд

CC BY 2.0 / News Oresund / Мария Мальмер Стенергорд
Мария Мальмер Стенергорд - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
CC BY 2.0 / News Oresund /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначил новым главой МИД Швеции экс-министра по вопросам миграции Марию Мальмер Стенергард, передает агентство Рейтер.
Ранее на прошлой неделе предыдущий глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X о том, что покидает свой пост. По его словам, он полностью уйдет из политики и покинет свое место в шведском парламенте.
"Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назначил Марию Мальмер Стенергард новым министром иностранных дел во вторник", - сообщает агентство.
По данным агентства, 43-летняя Стенергард - член правящей Умеренной коалиционной партии, лидером которой является нынешний премьер-министр страны.
Ранее она занимала должность министра по вопросам миграции.
 
ШвецияВ миреУльф КристерссонУмеренная коалиционная партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала