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Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область - РИА Новости, 10.09.2024
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10:31 10.09.2024 (обновлено: 11:03 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971767055.html
Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область
Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область
Украина атакой на Курскую область хотела вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:31
2024-09-10T11:03
киев
курская область
россия
сергей шойгу
брикс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина атакой на Курскую область хотела вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Киев хотел атакой на Курскую область хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" .Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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киев, курская область, россия, сергей шойгу, брикс
Киев, Курская область, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область

Шойгу: Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина атакой на Курскую область хотела вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.
"Киев хотел атакой на Курскую область хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" .
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Шойгу: у России "на столе" много мирных соглашений по украинскому кризису
10:56
 
КиевКурская областьРоссияСергей ШойгуБРИКС
 
 
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