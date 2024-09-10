Шойгу прокомментировал атаку Киева на Курскую область
Шойгу: Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина атакой на Курскую область хотела вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.
"Киев хотел атакой на Курскую область хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" .
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.