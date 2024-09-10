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Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом - РИА Новости, 10.09.2024
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10:22 10.09.2024 (обновлено: 10:34 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971765084.html
Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом
Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом
Если бы западные страны чувствовали безнаказанность, то забрали бы все арестованные российские активы, но они понимают, что ответ будет болезненным, заявил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:22
2024-09-10T10:34
в мире
россия
сергей шойгу
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если бы западные страны чувствовали безнаказанность, то забрали бы все арестованные российские активы, но они понимают, что ответ будет болезненным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, если бы они (западные страны – ред.) чувствовали полную абсолютно безнаказанность, они бы давно все эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватный, а очень болезненным, даже не болезненным, а больным для них", - сказал Шойгу.Он заявил, что западные страны иногда ведут себя как "банальное ворье" и "крадут, не стесняясь никого и ничего".
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в мире, россия, сергей шойгу, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сергей Шойгу, Санкции в отношении России
Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом

Шойгу прокомментировал арест российских активов: Запад ведет себе как ворье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если бы западные страны чувствовали безнаказанность, то забрали бы все арестованные российские активы, но они понимают, что ответ будет болезненным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
"Конечно, если бы они (западные страны – ред.) чувствовали полную абсолютно безнаказанность, они бы давно все эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватный, а очень болезненным, даже не болезненным, а больным для них", - сказал Шойгу.
Он заявил, что западные страны иногда ведут себя как "банальное ворье" и "крадут, не стесняясь никого и ничего".
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