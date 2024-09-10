https://ria.ru/20240910/shoygu-1971765084.html

Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом

Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом

Если бы западные страны чувствовали безнаказанность, то забрали бы все арестованные российские активы, но они понимают, что ответ будет болезненным, заявил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:22

2024-09-10T10:22

2024-09-10T10:34

в мире

россия

сергей шойгу

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Если бы западные страны чувствовали безнаказанность, то забрали бы все арестованные российские активы, но они понимают, что ответ будет болезненным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, если бы они (западные страны – ред.) чувствовали полную абсолютно безнаказанность, они бы давно все эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватный, а очень болезненным, даже не болезненным, а больным для них", - сказал Шойгу.Он заявил, что западные страны иногда ведут себя как "банальное ворье" и "крадут, не стесняясь никого и ничего".

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей шойгу, санкции в отношении россии